Expulsaron del mundial a hinchas argentinos

El bochorno primero sucedió afuera, una hora antes del partido. Después siguió en la cancha. Con distintos actores pero siempre la misma actitud: los barras argentinos que dan la nota en el Mundial.

En ambos episodios, en total, participaron 23 violentos de los cuales los policías argentinos que están trabajando en Rusia ya identificaron a siete.

Dos fueron demorados por los efectivos rusos en medio de la pelea callejera que enfrentó a barras de San Lorenzo y Unión contra los de Huracán, donde por casi 8 minutos hubo choque cuerpo a cuerpo y lluvia de piedras.

Quienes terminaron aprehendidos son Claudio Moix, alias Cachito, de San Lorenzo y Nicolás Arias Tevez, identificado por el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich como hombre de Huracán.

Cachito es quien originó un escándalo el año pasado cuando hizo su fiesta de casamiento en el Nuevo Gasómetro, tras serle alquilado por la dirigencia del club. Nicolás Arias no es el dirigente de Huracán que lleva el mismo nombre, sino un homónimo.

Ambos fueron demorados y le tomaron una declaración donde aseguraron que nada tenían que ver con la pelea, sino que pasaban casualmente por ahí.

Pero los rusos desconfiaron y si bien avisaron al consulado que no los iban a deportar porque no podían probar los dichos, sí les bloquearían el Fan ID, lo que debería comprobarse el martes próximo, cuando intenten ingresar al estadio de San Petesburgo.

En esa pelea hubo otros seis heridos, dos barras de San Lorenzo, uno de Unión y tres de Huracán que lograron escaparse justo antes de que la Policía restableciera el orden.

Cuando parecía que nada peor podía ocurrir, varios hinchas volvieron a hacer de las suyas, esta vez dentro del estadio. Tras una supuesta cargada futbolera de dos hinchas croatas, ocho de los violentos los corrieron hasta uno de los ingresos a la tribuna y les pegaron sin piedad, aun cuando uno de los fanáticos europeos estaba caído en el piso.

En la riña se vieron camisetas de San Lorenzo, Platense y uno con camperón oficial de la Selección, mientras otros hinchas argentinos, algunos vestidos con la camiseta albiceleste, intentaban parar la barbarie.

Se trata de Gabriel Alejandro Pardo, Rodrigo Matías Catalán, Leonardo Daniel Elía (quien trabaja en el Estado) y Federico Eslejer.