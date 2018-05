La bronca de Eliana Guercio tras la salida de Chiquito Romero del Mundial

La lesión de Sergio Romero no sólo conmocionó al país futbolero, a tan sólo 23 días del comienzo del mundial, sino que provocó la reacción de su mujer, Eliana Guercio, quien puso en duda la lesión de quien se convirtiera en "héroe" durante la última Copa del Mundo en Brasil.

"La lesión es una lesión, pero no está roto, en dos semanas estaría jugando. No es para hacer problemas pero las conjeturas son mentirosas, porque no está roto", sentenció, en respuesta a otro usuario. En tanto, en otro mensaje escribió simplemente "Mentiras, mentiras, mentiras", a modo de resumen de una bronca que estalló en forma de tuits