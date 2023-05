“Chiquito” Romero apuntó contra los jugadores de River: "Perdieron el respeto"

El arquero de Boca Sergio “Chiquito” Romero no titubeo al referirse a la actitud de los jugadores de River sobre el final del “Superclásico”. Además, habló sobre el polémico penal que definió el partido, el arbitraje de Darío Herrera, las expulsiones y el tumulto del final.

El finalista del mundo con Argentina en 2014 fue claro al referirse a la actitud de los jugadores del “Millonario” en el gol que rompió el cero: “Con Galllardo lograron que hablaran muy bien de ellos, ahora que sus jugadores se vayan a festejar en frente de nuestros jugadores habla muy mal de ellos. Hoy perdieron el respeto. Por un gol, perdieron todo”.

Además, el formado en Racing de Avellaneda dio su punto de vista sobre el discutido penal que le dio la victoria al equipo de Martín Demichelis: “La jugada del penal es muy dudosa. Según el árbitro fue claro penal, en ningún momento consulto el VAR. Viendo la jugada no es penal. Nos vamos con mucha bronca, hicimos un buen partido y nos vamos perjudicados”

Luego, el ex Manchester United opinó sobre el arbitraje de Darío Herrera: “Me quedan muchas dudas si Herrera pregunto al VAR, todo fue un roce del partido. Cuando tenes tecnología no te podés equivocar así. Lo del penal es muy raro, no fue claro y parece que se queda con su ego de no equivocarse. Es una vergüenza que hoy no usen toda la tecnología, si esta jugada pasaba en el área de River, no la cobraban”.

“Las expulsiones de Herrera fueron raras, nosotros no tiramos ninguna piña. El arbitraje fue muy raro, no saco tarjetas, tendría que haber expulsado a dos de ellos” finalizó Sergio Romero haciendo hincapié en las expulsiones que se dieron al final del partido.