Sarmiento se entrena con la mente puesta en Instituto

Sarmiento comenzó a prepararse para recibir a Instituto de Córdoba, en el marco del partido de cuartos de final del reducido de la B Nacional que otorgará el segundo ascenso a la Superliga Argentina. El choque contra el conjunto cordobés será este domingo, desde las 15.05, en el Estadio "Eva Perón".

De cara al encuentro frente a "La Gloria", el entrenador Iván Delfino podrá contar con el arquero Fernando Pellegrino, quien en el partido frente a Boca Unidos de Corrientes tuvo que salir tras un fuerte choque. El cuerpo médico del Verde confirmó que lo del "1" fue solo un golpe y por eso el DT podrá contar con él para jugar un partido clave.

La única duda de Delfino es Nicolás Miracco. El buen delantero que tiene Sarmiento viene sufriendo un problema familiar que lo viene alejando de las canchas y aún no se sabe si estará en condiciones de jugar ante Instituto.

De esta manera, en los entrenamientos de hoy y mañana, el técnico del Verde comenzará a analizar las variantes y probar los titulares que el domingo intentarán lograr un empate o una victoria que deposite al equipo en las semifinales del reducido.

El resto de los partidos son Almagro o Aldosivi vs. Agropecuario; Brown de Adrogué vs. Atlético Rafaela; y San Martín de Tucumán vs. Villa Dálmine.





El rival del Verde

El director técnico de Instituto de Córdoba, Darío Franco, podrá contar con Ezequiel Bonacorso e Ignacio Antonio para el armado del equipo que visitará nuestra ciudad. Bonacorso ingresaría por Yabale en la última línea, mientras que Antonio haría lo propio en lugar de Maximiliano Correa.

Los "Albirrojos" tienen que ganar si o si para poder avanzar, ya que su quinta posición final en el certamen los dejó en desventaja ante los de Junín, que quedaron un puesto más arriba.

El probable equipo de los de Alta Córdoba sería con Lucas Hoyos; Alan Aguirre, Víctor López, Ezequiel Bonacorso y Esteban Goicoechea;, Matías Nizzo, Ignacio Antonio, Emiliano Endrizzi y Javier Mendoza; Mauricio Tévez y Facundo Castelli.



El primer ascenso

Después de la apasionante última fecha de la segunda categoría del fútbol argentino, Almagro y Aldosivi se jugarán todo en 90 minutos. Si bien el reglamento de AFA indica que debe jugarse en las 72 horas siguientes al último encuentro, por cuestiones de seguridad la final se llevará a cabo mañana viernes 4 de mayo a las 19.10 hs. en el estadio de Arsenal de Sarandí.

La televisación del partido que será arbitrado por Néstor Pitana será a través de TyC Sports, para aquellos que cuenten con un sistema de cable. Además, la señal se emite en internet a través de TyC Sports Play.

Volvió Platense

Platense ascendió ayer a la Primera B Nacional tras ocho años, al superar en el alargue a Estudiantes de Caseros por 1-0 en el estadio de Lanús, en el marco del desempate de la Primera B Metropolitana.

El delantero José Vizcarra, a los 8 minutos del primer tiempo suplementario, marcó el único tanto del partido, que terminó sin goles tras los 90 minutos. De esta manera, Platense jugará desde el próximo semestre su octava temporada en la B Nacional.