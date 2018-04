El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, analiza variantes entre los titulares de Sarmiento. El DT del Verde aún no confirmó el equipo que el lunes visitará a Deportivo Morón, en el partido correspondiente a la fecha 23 del Campeonato de la B Nacional; choque que arrancará a las 20 y que será arbitrado por Luis Álvarez.

Para visitar al "Gallito" el entrenador Delfino aún tiene algunas dudas. Hasta el momento, es casi una confirmación que Luis Yamil Garnier no estará presente ya que sigue con intensos dolores tras sufrir un fuerte traumatismo intercostal. En la defensa el que sí regresaría a la titularidad tras cumplir con la fecha de suspensión sería el "Gallo" Javier Capelli; y en la zona media podría ingresar el habilidoso volante Gonzalo Bazán.

En los ensayos de fútbol previstos para hoy y mañana, Delfino terminará de sacar sus conclusiones para finalmente confirmar los once que viajarán a Morón para intentar sumar en un terreno complicado.

En definitiva, las dudas y confirmaciones entre los titulares del Verde serían: Fernando Pellegrino; Garnier o Maximiliano Méndez, Capelli, Landa y Ramiro Arias; Ignacio Cacheiro, Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Juan Caviglia o Bazán; Nicolás Miracco y Lucas Passerini.

Mañana habrá tres partidos

El puntero Aldosivi de Mar del Plata intentará reafirmar sus chances de regresar a primera división cuando reciba a Los Andes en uno de los tres partidos a jugarse mañana en el inicio de la 23ra,. fecha del certamen de B Nacional de fútbol.

El partido se disputará en el estadio José María Minella desde las 17.05 con el arbitraje de Maximiliano Ramírez. Los otros dos partidos de la programación sabatina son All Boys-Gimnasia de Jujuy, a las 13.05, y Ferro-Estudiantes, a las 16.30.

Aldosivi es puntero con 37 unidades, seguido por San Martín de Tucumán con 35, Almagro con 34, Sarmiento con 33, Atlético de Rafaela con 32 y Gimnasia de Jujuy y Argentino Agropecuario con 31.

El equipo marplatense es el puntero en este tramo final de tres fechas y llegó a lo más alto gracias a dos triunfos seguidos, el de la jornada pasada, de enorme valor, al vencer de visitante a otro gran candidato al título, Gimnasia de Jujuy, por 2 a 1.

Los Andes (25 puntos) necesita puntos para esquivar definitivamente al descenso, ya que tiene uno de los 10 promedios más bajos y restan por definirse cinco equipos más para descender sumándose a Deportivo Riestra que ya bajó la categoría.

En Aldosivi, Franco Canever y Cristian Chávez irán por Lucas Krupzky y Antonio Medina, ambos expulsados en Jujuy, respectivamente; y en Los Andes volverían Gastón Álvarez Suárez y Nicolás Álvarez quienes cumplieron con suspensiones.

All Boys (23), angustiado en zona de descenso, recibirá a Gimnasia de Jujuy que se juega las últimas posibilidades de pelear por el título y ascenso directo. El equipo de Floresta suma cinco cotejos en su estadio sin vencer y su gente exige un triunfo que le permita mejorar el promedio y escapar de la Primera B, mientras que Gimnasia, luego de una gran serie de 14 fechas sin reveses, sufrió dos inoportunas derrotas consecutivas que limitaron sus ilusiones de llegar a la Superliga,

En Caballito, Ferro (23), que quiere culminar dignamente esta mala temporada, jugará ante Estudiantes de San Luis (24) que en caso de no ganar estaría casi condenado al descenso.

El resto de la fecha continuará el domingo, con los siguientes encuentros: a las 14.35, Flandria vs. San Martín (T); 15.30: Brown (A) vs. Santamarina; 15.30: Brown (PM) vs. Nueva Chicago; 16.00: Juv. Unida (G) vs. Instituto; 17.00: Mitre (SdE) vs. Villa Dálmine; 17.45: Ind Rivadavia vs. Riestra.

El lunes, a las 20.00: Dep. Morón vs. Sarmiento (J) y Agropecuario vs. Almagro; y a las 21.05: Atl Rafaela vs. Quilmes. Libre: Boca Unidos.