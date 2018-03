Sarmiento recibe esta tarde a uno de los mejores equipos del torneo de la B Nacional. A las 19.05, en el Estadio "Eva Perón", el equipo de Iván Delfino juega contra Aldosivi el partido correspondiente a la fecha 20, en un choque que será arbitrado por Pablo Dóvalo.

En los ensayos de la semana, Delfino no dejó dudas sobre el once inicial que recibirá al "Tiburón" de Mar del Plata. Será con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré, Juan Caviglia e Ignacio Cacheiro; Nicolás Miracco y Lucas Passerini.

Además de esos once, integran la lista de concentrados: el arquero Manuel Vicentini; el defensor Ariel Kippes; los volantes Renzo Spinaci y Gabriel Sanabria; y los delanteros Patricio Vidal, Joaquín Boghossian y Julián Brea.

Llegando a esta fecha 20, está claro que desde lo futbolístico el equipo de Delfino no ha podido conquistar a su público pero pese a la irregularidad, el Verde ha sumado la suficiente cantidad de puntos como para llegar a esta instancia con chances de pelear por un lugar en el reducido.

Las cinco finales que le quedan al Verde son: hoy, de local ante Aldosivi (fecha 20), luego visitante de All Boys (21), recibe a Mitre de Santiago del Estero (22), visita a Deportivo Morón (23), local ante Rafaela (24) y en la última fecha (25) será visitante frente a Boca Unidos de Corrientes.

En definitiva, el partido de hoy será clave ya que Aldosivi es uno de los mejores equipos del torneo. Será una prueba de fuego para Sarmiento que en caso de ganar, sus chances aumentarán de manera considerable, al igual que crecerá ese sueño de volver a Primera.

El rival

El técnico de Aldosivi, Gustavo Álvarez, no confirmó el equipo titular, pero se estima que sería el siguiente: Sebastián Moyano; Nahuel Yeri, Alan Alegre, Maximiliano Velázquez y Franco Canever; Pérez, Leandro Somoza y Arnaldo González; Antonio Medina, Fernando Telechea y Esteban Orfano

El resto de los jugadores concentrados son Matías Vega, Ismael Quilez, Lucas Kruspzky, Emanuel Iñiguez, Roberto Brum, Nicolás Franco, Emiliano Ellacópulos y Lucas Di Yorio.

La fecha 20

Ayer, en el inicio de la fecha 20, Deportivo Riestra empató 2 a 2 frente a Guillermo Brown. Hoy juegan, a las 16.00, Villa Dálmine vs. Independiente Rivadavia; a las 17.05: (TV) Los Andes vs. Brown de Adrogué; y a las 19.05: (TV) Sarmiento vs. Aldosivi de Mar del Plata.

Mañana, a las 15.30, Estudiantes de San Luis vs. Flandria; 15.30: Nueva Chicago vs. Juventud Unida de Gualeguaychú; 17.00: Gimnasia de Jujuy vs. Ferro Carril Oeste; 19.00: Boca Unidos de Corrientes vs. Mitre de Santiago del Estero; 19.00: (TV) San Martín de Tucumán vs. Instituto; y 19.05: (TV) Atlético Rafaela vs. Deportivo Morón.

Por último, el lunes cierran, a las 20.30: Santamarina vs. Agropecuario; y a las 21.05: (TV) Quilmes vs. All Boys.