Sin Messi, la Selección aprobó el examen y venció a Italia por 2 a 0 en Manchester

La Selección argentina supo aprovechar su buen pie y el orden táctico para poder vencer, sin Lionel Messi, a Italia por 2 a 0, en un encuentro disputado en Manchester, de cara al Mundial de Rusia 2018.

El triunfo argentino se sustentó en los goles de Ever Banega, a los 29, y Manuel Lanzini, a los 39, ambos en el segundo tiempo.

El conjunto dirigido por Jorge Sampaoli tendrá su próximo encuentro amistoso el martes en Madrid, cuando enfrente a España.

Italia no logró, luego de 60 años, clasificarse a un Mundial, tras perder el repechaje ante Suecia.

En el primer tiempo Argentina fue un dominador estratégico del juego, con un mediocampo en donde Di María fue el hombre de "avanzada" y Lanzini un buen generador y recuperador de balones, siempre con Higuaín como punta de lanza.

La primera jugada clara fue a los 16 con un cabezazo de Otamendi que tapó Buffón, y en el final de la etapa llegaron las mejores acciones argentinas.

Un remate cruzado de Paredes, y dos mano a mano que tapó Buffón, uno a Tagliafico y otro a Higuaín, pudieron darle a los de Sampaoli la ventaja antes de terminar la primera mitad.

Para el complemento el conjunto "azurro" adelantó sus líneas y puso en problemas a un Wilfredo Caballero muy eficiente y que parece haberse ganado el pasaje a Rusia.

A los 2 Inmobile no supo definir en un mano a mano con Caballero, ante un mal pase atrás de Paredes, pero la respuesta llegó con un cabezazo de Lanzini que se fue por encima del travesaño, tras un centro de Di María.

El partido fue más abierto en la segunda mitad, en gran medida porque Italia salió desde el fondo y plantó pelea en la zona media, pero el buen pie de sus jugadores -con Biglia solo en la mitad- permitió darle mayor peso en la ofensiva.

Sobre los 14 Caballero le tapó un mano a mano a Inmobile, y pareció que Argentina iba a sucumbir en la última línea.

Pero la entrada de Ever Banega le dio más oxígeno de tras cuartos de cancha hacia adelante y así llegó el primer gol, cuando tras una doble pared con Lo Celso, el ex Boca definió de zurda y dejó sin chance a Buffón.

Italia adelantó sus líneas, pero Argentina supo explotar su velocidad y en un contragolpe Higuaín habilitó a Lanzini y el ex hombre de River liquidó el pleito con un derechazo que Buffón no logró despejar.

Síntesis

Estadio: Etihad Stadium.

Arbitro: Martin Atkinson (Inglaterra).

Argentina: Wilfredo Caballero; Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Federico Fazio, Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia, Leandro Paredes; Manuel Lanzini, Giovanni Lo Celso, Angel Di María; Gonzalo Higuaín. DT: Jorge Sampaoli.

Italia: Gianluigi Buffon; Alessandro Florenzi, Daniele Rugani, Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio; Marco Parolo, Jorginho, Marco Verratti; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. DT: Luigi Di Biagio.

Goles en el segundo tiempo: 29m Banegas (A), 39m Lanzini (A).

Cambios en el segundo tiempo: 16m Davide Zappacosta por Florenzi (I), Antonio Candreva por Chiesa (I) y Lorenzo Pellegrini por Parolo (I), 19m Banegas por Paredes (A) y Perotti por Di María (A), 27m Bryan Christante por Verratti (I), 29m Patrick Cutrone por Immobile (I), 31m Pavón por Lo Celso (A), 41m Andrea Belotti por Jorgiho (I), 43m Mercado por Bustos (A).