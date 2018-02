Guillermo defendió a los jueces: “Hay que dejarlos en paz”

En las últimas horas, los presidentes de River y Boca se expresaron sobre el arbitraje del fútbol argentino llevando un mensaje de paz para calmar la tensión reinante. Guillermo Barros Schelotto, el director técnico del Xeneize, hizo girar un poco su discurso y los defendió, pidiendo que los dejen “en paz”.

“Hay que dejar en paz a los árbitros, durante el partido podés reclamar cosas pero cuando termina, se terminó, queda ahí. No habló de ellos después de los partidos. Las imágenes quedan y los que califican son ustedes los periodistas”, afirmó el DT.

Y continuó: “No se puede culpar a un árbitro por una derrota. Se pueden equivocar porque son seres humanos. De hecho yo puedo hacerlo con un cambio o con poner un jugador sobre otro. Hay que aceptarlo y dejarlos en paz. No es el momento de andar analizándolos”.

Boca se medirá mañana desde las 19.15 frente a San Martín de San Juan en la Bombonera aunque el Mellizo casi ni fue consultado por ese encuentro teniendo en cuenta el cruce que se viene con River y el debut en la Copa Libertadores.

“En los últimos dos partidos no jugamos bien, aunque ganamos. Rescato la actitud de los jugadores. Para ganar la Copa tenemos que ser superiores a nuestros rivales y Boca tiene uno de los grupos más difíciles de la Copa”, admitió.

Y sobre la Supercopa, dijo: “El 14 tendremos una final con River y ahí ambos contamos con las mismas posibilidades. No será una guerra sino un partido de fútbol y hay que darle paz al árbitro”.