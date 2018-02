“Esperaba que me bajaran la sanción”, sostuvo Nández

Luego del fallido intento de reducción de la sanción que le prohíbe jugar los primeros tres partidos de la Libertadores con Boca, el volante Naitán Nández se lamentó: "Esperaba que me bajaran la sanción pero estoy tranquilo porque sabia que era difícil".

Y consultado por el revuelo de teorías conspirativas y sospechas, Nahitan eligió concentrarse en el juego y bajar los ánimos: "Con River es un partido mas de fútbol, obviamente que es una final, pero es un partido de fútbol". ¿La Libertadores o la Supercopa? "Las dos", respondió rápido el uruguayo, y agregó que "Boca no se puede permitir ganar una u otra".

A menos de cuatro meses del Mundial, el ex Nacional se ve con chances de estar en la nómina de Tabarez: "Todo jugador sueña con un Mundial. Tenerlo tan cerca es algo muy lindo".

Además, habló del buen momento de los jugadores uruguayos en el fútbol mundial: "Tenemos jugadores que están marcando la diferencia y uno esta contento de tenerlos de compañeros. Me preparo de la mejor manera para representar a Uruguay lo mejor posible".