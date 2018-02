El Atlético de Madrid selló su pase a octavos de final

El equipo del argentino Diego Simeone redondeó un 5-1 en el global sobre Copenhague. El técnico no peleará por la continuidad de Fernando Rorres.

Se esperaba un trámite y así fue. Atlético de Madrid volvió a imponerse a Copenhague (1-0) en un encuentro que tenía poco interés en cuanto a la emoción tras la contundente victoria rojiblanca en la ida (4-1), pero sí varios puntos a tener en cuenta, sobre todo tras las declaraciones de Diego Simeone en la previa, que dejó en claro que no pelearía para que Fernando Torres siguiera la próxima temporada en el equipo.

La afición se pronunció al respecto, pero lo hizo para repartir cariño entre dos personas que fueron, son y serán símbolos de la entidad rojiblanca. Empezaron primero los cánticos hacia el Cholo, para inmediatamente después hacerlo por El Niño. La grada buscó la paz, como no podía ser de otra manera.

Justo antes de eso, Kevin Gameiro, que fue vital en la victoria liguera del Atleti ante Athletic de Bilbao saliendo desde el banco, volvió a convertir este miércoles frente a los daneses, en un partido en el que compartió titularidad en el ataque precisamente con Torres. Siete minutos necesitó el francés para mandar a guardar el balón con un zurdazo desde la frontal, imparable para Andersen.

Había poca emoción en la eliminatoria, pero el tempranero tanto de Gameiro terminó por matar no solo el cruce, sino el partido, que no dejó muchos más detalles que el gol. A propósito de Gameiro, suma ocho goles y cuatro asistencias en los poco más de 1.000 minutos que jugó esta temporada en todas las competiciones. No es mal bagaje para el punta galo.

Atlético de Madrid ya espera rival para la ronda de octavos de final de la Europa League que se sortea este mismo viernes. La entidad de los equipos ya empieza a ser importante, a la espera de algunos como Olympique de Lyon, Lazio o RB Leipzig.