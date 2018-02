En diálogo exclusivo con Democracia, el presidente de Sarmiento Fernando Chiófalo habló de los principales temas de actualidad que afectan a la vida diaria del club.

Pese al buen momento deportivo, reconoció que el apoyo del socio es importante pero que no es suficiente para cubrir los gastos que se generan. También dio detalles de las obras que se están realizando, habló de la venta de Ezequiel Cerutti y reconoció estar ilusionado ante la remontada que viene teniendo el equipo que conduce Iván Delfino.



- ¿Cómo analiza la actualidad deportiva de Sarmiento?

- Estamos un poquito más relajados. Tuvimos una primera parte donde no se nos dieron los resultados y en esta segunda ronda arrancamos muy bien. Son los mismos jugadores pero los resultados, por suerte, son otros. Así que estamos nuevamente muy ilusionados.

- ¿Qué factores intervinieron en el cambio?

- Creo que en parte comenzó a notarse un poco más la mano de Iván (Delfino) y también se han dado algunos resultados. Pero no nos tenemos que olvidar que los jugadores son los mismos y el compromiso que ellos asumieron siempre estuvo. Por ahí ahora se dieron algunos resultados y eso hace que la actualidad sea otra, que se trabaje más tranquilo.

- A pesar de los buenos resultados se ha visto poca gente en la cancha ¿A qué cree que se debe esto?

- Tiene que ver con lo que a veces pasa en Junín. Nosotros siempre lo decimos, que necesitamos de más público. Pasa también que la gente cuando estábamos en primera iba mucho más a la cancha porque también la jerarquía de los rivales era otra. Nos tocó descender y bueno, la realidad es otra. En el exitismo la gente acompaña más, pero bueno, yo creo que los verdaderos hinchas de Sarmiento son los dos mil o tres mil socios que están siempre; y por ahí unos mil más que se han generado últimamente gracias al trabajo de las distintas disciplinas. De todas maneras siempre estuvo el efecto golondrina, en gente que va cuando el equipo anda bien; y después cuando los resultados no se dan dejan de ir a la cancha.

- ¿Esa ausencia genera problemas económicos?

- El apoyo del socio y la venta de entradas son los recursos más genuinos que tiene cualquier club. Con el ingreso que hoy tiene Sarmiento de sus socios no podríamos mantenernos ni siquiera en la B Metropolitana. Encima hay una cobrabilidad del 60 o 70 por ciento. El resto paga de vez en cuando, también hay un porcentaje de incobrables y hay gente que se asocia para ingresar a determinados partidos y después se borra. Esto pasa en varios clubes.

- En los últimos meses se pusieron al descubierto las influencias de los barras en algunos clubes. ¿Cuál es su opinión como dirigente de fútbol?

- En Sarmiento, por suerte no tenemos problemas de barras ni tampoco hemos sufrido problemas de violencia en el estadio. Sarmiento es un club muy tranquilo, en donde todo anda bastante bien. No hay ni relaciones ni negocios raros entre barras y dirigentes.

- ¿Cómo describiría la situación financiera del club en la actualidad?

- Normal, como siempre. Cuando los resultados se dan suele pasar que andamos más cómodos desde lo financiero. Hace casi catorce años que estamos trabajando en el club y siempre hemos trabajado de la misma manera, respetando los presupuestos y nunca escapándonos a lo que podemos gastar. Hay épocas del año en donde el socio y los sponsors pagan un poquito menos y ahí se nos complica. Pero seguimos bien, estables.



- ¿La AFA viene cumpliendo con los pagos?

- Nos vienen pagando entre el 10 y el 20 de cada mes. La AFA también nos terminó de pagar toda la deuda que tenía y ahora viene cumpliendo con lo que se pactó a comienzos del torneo. Lógicamente esto nos genera mayor tranquilidad y también nos permite proyectarnos con algunas obras. Creo que en líneas generales los clubes se están reactivando, en el fútbol argentino había clubes que iban a la AFA y como tenían un acercamiento distinto pedían y gastaban. Eso no podía ser. Por eso creo que ahora hay un reacomodamiento.

- ¿En qué instancia se encuentra la obra del Centro de Entrenamiento?

- Trabajando, nivelando y haciendo lo que se va pudiendo. Siempre que hemos iniciado una obra lo hemos hecho así, hay meses que avanzamos un poquito más que otros. Hoy contamos con el apoyo del Municipio para realizar algunos trabajos, como por ejemplo en la nivelación. Ahora estamos trabajando en hacer una casa para el casero y de a poco vamos avanzando. Queremos avanzar en la construcción de un alambrado olímpico y en la marcación de las canchas. Recién estamos arrancando, de hecho al predio lo terminamos de pagar en diciembre; y estamos también trabajando en la escrituración.

- Desde lo económico también se habló mucho de los ingresos que recibiría Sarmiento por la venta de Ezequiel Cerutti al fútbol de Arabia Saudita. ¿Qué puede contar al respecto?

- Tiene que entrar un dinero por el mecanismo de solidaridad pero eso lleva un tiempo. Todavía no sabemos bien el monto porque tenemos que hacer las presentaciones en AFA. Tenemos que ver quién lo paga también. Calculamos que el tiempo prudencial será de unos dos o tres meses. Así que habrá que esperar un poquito más para saber bien los detalles.

- Para finalizar y volviendo a lo deportivo ¿Dolió quedar afuera de la Copa Argentina?

- No, en absoluto. Dolieron los resultados negativos del primer semestre y haber quedado afuera de la copa fue una consecuencia de eso. Lógicamente me hubiese gustado estar y jugarla, pero bueno, no se pudo. Me duele más no estar en los puestos de arriba del torneo, pero bueno, la ilusión es esa, la de dar pelea hasta el final, poder estar en el reducido y por qué no soñar con el ascenso.

- Después de aquel pedido de licencia ¿Cómo se encuentra desde lo personal?

- Bien, muy tranquilo. Estoy cien por ciento metido en todo lo que se refiere al club. Trabajando con muchas ganas en todos los proyectos que están en marcha. Los resultados positivos siempre son bienvenidos porque renuevan las ilusiones y el clima es otro. Ganando Sarmiento se hace todo más fácil. Hoy el club tiene representación en todo el país y en muchos deportes; y eso es mérito de un gran trabajo colectivo.