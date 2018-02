Tras vencer a Agropecuario, Sarmiento vuelve a entrenar

Luego del descanso dominical, tras el triunfo del sábado 2 a 1 ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares, el plantel profesional de Sarmiento de Junín volverá hoy a los entrenamientos, para comenzar a preparar el partido del venidero fin de semana (seguramente se jugará el sábado en el "Carlos V") ante Flandria, en choque vital para dos equipos que pelaean por salir definitivamente de la zona del descenso.

A las 8.30 citó el director técnico Ivan Delfino a sus jugadores (entre ellos a Ignacio Cacheiro, quien ya cumplió la fecha de suspensión), en la Ciudad Deportiva, donde también practicarán mañana martes.

El miércoles a las 17 habrá sesión de fútbol en el estadio "Eva Perón", el jueves nuevamente en la cancha del CAS, a las 8.30, y el viernes, la práctica será a las 9.30, para luego compartir el almuerzo y viajar hacia Buenos Aires, para concentrarse para el partido ante Flandria.

Flandria hundió más a Quilmes

Flandria venció por 2-0 a Quilmes, en condición de visitante. Los goles del conjunto dirigido por la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez fueron anotados por Sebastián Matos, de tiro penal, y Luciano Pons, a los 8 y 9 minutos, de la primera y segunda parte, respectivamente.

El partido entre el "Cervecero" y el "Canario" se llevó a cabo en el estadio Centenario, de la ciudad de Quilmes.

A raíz del triunfo, Flandria llegó a la vigesimosegunda posición con diez unidades, en tanto que el equipo conducido por el entrenador Mario Sciacqua, tras la caída, se mantiene con 15 puntos y en la decimoctava ubicación.

En la próxima jornada (decimoquinta) Quilmes visitará a Guillermo Brown, de Puerto Madryn, mientras que Flandría recibirá a Sarmiento de Junín, en el estadio "Carlos V" de Jáuregui.

Igualdad entre Estudiantes (S.l.) y Nueva Chicago

Sportivo Estudiantes de San Luis empató como local 0 a 0 con Nueva Chicago.

Durante el primer tiempo, el equipo puntano tuvo supremacía sobre el dominio del juego ante un Nueva Chicago que no podía contener la pelota, perdió varias posibilidades al llegar al área, donde no podía definir de manera precisa y a los 44 minutos la visita se quedó con un jugador menos por la expulsión de Leandro Gioda.

En el segundo tiempo, el juego fue más parejo y sin generar situaciones claras en los primeros minutos y hacia el final del partido el equipo puntano reaccionó, pero no pudo definir de manera clara perdiendo dos chances de gol.

Estudiantes de San Luis volvió a empatar y sigue complicándose en el promedio y permanece en zona de descenso.

En la próxima fecha el equipo puntano visitará a San Martín de Tucumán; mientras que Nueva Chicago recibirá a Ramón Santamarina de Tandil.

Paridad entre Morón y Ferro

Morón empató sin goles ante Ferro Carril Oeste, en condición de local, en otro partido correspondiente a la decimocuarta jornada del torneo de Primera "B" Nacional.

A raíz del empate, el "Gallito" se mantiene con 19 unidades y en la undécima posición, mientras que el "Verde" continúa con 10 puntos y en la penúltima posición (24to.).

En la próxima fecha (15ta.) Morón visitará a Independiente Rivadavia Mendoza, mientras que Ferro recibirá a Atlético de Rafaela, uno de los líderes.



Aldosivi aprovechó el mal momento que vive All Boys

Aldosivi venció en condición de visitante por 1-0 a All Boys, resultado que lo mantiene cerca de la zona de descenso a los de Floresta.

En la primera etapa, Aldosivi manejó mejor la pelota, pero no fue profundo, y se puso arriba en el marcador aprovechando una falla del arquero Nahuel Losada, que salió apurado a tapar una jugada de Fernando Telechea, derribándolo.

A los 33 minutos, el delantero del 'Tiburón' aprovechó el tiro penal que le permitió al jugador de 36 años, abrir el marcador para el equipo marplatense y consolidarse como goleador del torneo de la B Nacional, con 9 tantos.

Por su parte, a All Boys le costó generar peligro porque el tándem Gino. Canuhé no estuvo fino y el juvenil Guerra se ocupó más en recuperar el balón que en generar juego, aunque tuvo dos chances seguidas de empatar con Salas y Castro.

En el segundo tiempo, All Boys no pudo alterar el resultado del partido, pese a los cambios que realizó el técnico Ignacio González, no generó chances y el 'Tiburón' se tiró un poco atrás.

Pero el resultado fue justo, porque el equipo visitante tuvo las mejores chances de sumar en el segundo tiempo, donde se destacó el defensor Ezequiel Pernisari, la diferencia la marcó la astucia de Telechea que gestó y convirtió el gol decisivo.

Cabe remarcar que la derrota le cortó al equipo de Floresta la racha de 6 partidos sin perder (3 victorias y 3 empates).

El triunfo le permitió a Aldosivi trepar a la cuarta posición de la tabla de la B Nacional, a sólo dos puntos de la punta del certamen, con la cosecha de 23 puntos, en cambio la derrota de All Boys lo mantiene en los últimos puestos (deimonoveno) y al límite del descenso directo.

En la fecha 15ta, All Boys tendrá jornada libre, en cambio Aldosivi recibirá en el estadio "José María Minella" a Mitre de Santiago del Estero.