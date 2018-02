La Fortaleza sigue intacta: Lanús derrotó a River

Lanús, que llevaba 8 encuentros sin triunfos, profundizó anoche la caída de River Plate y le ganó por 1-0, en el encuentro que cerró el segmento dominical de la 15ta. fecha de la Superliga de Primera División.

El encuentro comenzó parejo para los dos lados, pero fue River el que tuvo las primeras aproximaciones: Lucas Pratto no llegó a un envío de Ignacio Scocco y luego Nacho Fernández remató cerca del palo derecho. Lanús tuvo la suya por intermedio de Fernando Barrientos (saldría lesionado) con un remate desde fuera del área que se fue por encima del travesaño de Franco Armani.

La más clara de River en la primera parte estuvo en los pies de Scocco: luego de una recuperación en la puerta del área rival de Leonardo Ponzio, el capitán controló, se acomodó y tocó a un costado para el 32, pero increíblemente le pelota le picó mal y no pudo marcar el primero. Además, Gonzalo Martínez intentó con un disparo que le taparon y Lanús tuvo un mano a mano, pero salió desviado.

Tras un mal pase en ataque, el local manejó bien la pelota y Acosta quedó solo con Armani, el arquero de River le tapó el remate, pero en el rebote apareció Alejandro Silva para marcar el 1-0. River respondió antes del cierre con un buen centro de Enzo Pérez que Martínez no llegó a puntear. La última fue para Lanús: Armani estuvo rápido y atoró a tiempo a Germán Denis en el borde del área chica.

En la reanudación, y con los ingresos de Juan Quintero y de Rodrigo Mora, River tuvo la primera con un cabezazo desviado de Pratto tras centro del mediocampista colombiano. Luego, Armani volvió a estar atento para taparle una situación a Denis y, más tarde, otra a Acosta. El Millonario tuvo el empate en un cabezazo de Mora que Andrada rechazó al tiro de esquina.

River continuó yendo, pero no logró marcar y perdió por 1-0 en el Sur. En la próxima jornada, recibirá a Godoy Cruz en el Monumental.<