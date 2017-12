“Es un disparate pedir la renuncia de Sampaoli”

Cesar Luis Menotti, el técnico que comandó a la Argentina campeona del 78, siempre es palabra autorizada para hablar de fútbol y de la Selección.



En esta oportunidad, el Flaco admitió su sorpresa por la reacción de Sampaoli ante la Policía de Casilda, aunque desdramatizó la situación y resaltó el pedido de disculpas. “Si vamos a pensar en sanciones creo que en el fútbol habría unas diez toneladas. Es un disparate pedir la renuncia. Está bien hacerle sentir que hay palabras que son agresivas, pero listo, si ha pedido las disculpas no es para dramatizar”, dijo el ex entrenador de Huracán e Independiente. “A veces uno no escucha todo y no conoce cómo fue el problema. Son errores que se cometen y pidió disculpas”.