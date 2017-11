Superliga: Boca volvió a perder y se achica la brecha en la cima de la tabla

Boca, líder de la Superliga pese a resignar su invicto la semana pasada, visitó al siempre complicado Rosario Central y volvió a perder, esta vez 1 a 0.

El equipo Xeneize quedó en 24 puntos y, aunque sigue mirando a todos desde arriba, no pudo levantarse de la dura derrota con Racing en La Bombonera. Hoy el equipo de Guillermo Barros Schelotto extrañó a las figuras que tiene lesionadas y, aunque tuvo chances para empatar, no logró encontrar el arco.

Ahora, San Lorenzo y Unión, sus escoltas están a sólo tres puntos, cuando recién se llevan cumplidas 10 fechas. El gol de Ruben, un cabezazo en plena área chica tras un córner, pareció propiciar un partido de ida y vuelta. Boca, algo aturdido al comienzo, trató de responder con el juego de Cardona pero no tenía quien lo captara: sin Benedetto, lesionado, antes del partido se supo que tampoco podría jugar Walter Bou, su reemplazante.

Así, los Barros Schelotto eligieron a Junior Benítez, un jugador poco acostumbrado al puesto.

En la calentura del primer tiempo el que pagó fue Paolo Goltz, que cometió la chiquilinada de tirarle una patada a Ruben sin pelota, a la vista del árbitro: segunda amarilla y afuera.

Después, con 10, Boca buscó con insistencia y se expuso a los contraataques de Central, que terminaron por erigir en figura a Agustín Rossi.

Pero con vergüenza deportiva, Boca fue por el empate de todas maneras. Y casi lo consiguió en los minutos finales, en los que empujó con todas sus fuerzas. Un remate de Cardona al palo y una salvada de Maxi González ¡con la cara! fueron las dos ocasiones más claras. Pero el tiempo se consumió y Central, hundido en la tabla, terminó celebrando con toda su gente.

El Xeneize terminará la fecha con tres puntos de ventaja sobre sus perseguidores más inmediatos, San Lorenzo y Unión, aunque en el caso de los santafesinos es con un partido más jugado.

Ahora, el equipo de Guillermo tendrá una semana para preparar su último partido de local del año, ante Arsenal el domingo desde las 19.15.