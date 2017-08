Boca estrena el título en La Bombonera frente al débil Olimpo de Bahía Blanca

SUPERLIGA

Boca Juniors, actual campeón del fútbol argentino, recibirá hoy a Olimpo de Bahía Blanca en su debut en la Superliga, con la base del equipo que dio la vuelta olímpica hace dos meses, potenciado por cuatro refuerzos, uno de ellos el colombiano Edwin Cardona, un jugador de clase que conquistó a los hinchas desde que llegó al club hace 40 días. El cotejo iniciará a las 18.05 y el referí será Néstor Pitana.

El elenco de la ribera tendrá como objetivo lograr el bicampeonato, algo que no consigue desde que ganó el Apertura y el Clausura en la temporada 2005/06, de la mano de Alfio Basile.

La baja más importante que tuvo el plantel dirigido por Guillermo Barros Schelotto fue la de Ricardo Centurión, pilar del equipo campeón, quien tuvo una salida conflictiva y ahora viste la camiseta del Génova de Italia.

Para suplir esta ausencia, los directivos boquenses sumaron al colombiano Edwin Cardona, quien en los partidos de preparación dio muestras de su calidad, incluso marcando goles.

En tanto, para la línea de fondo fue incorporado el experimentado Paolo Goltz, que tendrá como misión darle seguridad a una defensa que fue el punto flojo en la última temporada.

Ambos futbolistas estarán desde el inicio este domingo, sumados al equipo que fue la base del que se consagró en el último certamen.

Olimpo cerró la temporada pasada con sufrimiento, agobiado por su flaco promedio, por lo que en la Superliga tendrá como principal misión sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Para lograr este importante objetivo, el Aurinegro incorporó 12 jugadores, entre los que se destacan Cristian Nasuti, Matías Cahais, Lucas Mancinelli y Franco Bellocq.

Si bien el entrenador Mario Sciacqua no confirmó la alineación que saltará al césped de la Bombonera, varias de estas caras nuevas integrarán el once inicial.

Probables alineaciones

Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Fernando Gago, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto, Edwin Cardonga. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Olimpo: Adrián Gabbarini; Cristian Villanueva, Cristian Nasuti, Matías Cahais, Pedro Silva Torrejón; Lucas Mancinelli, Lucas Villarruel, Emiliano Tellechea, Maximiliano Fornari; Franco Troyansky y Luis Vila. DT: Mario Sciacqua.