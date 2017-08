Sarmiento continúa sin levantar su nivel de juego y volvió a empatar con Agropecuario

PRIMERA "B" NACIONAL

Un nuevo empate, que genera preocupación no por el resultad en sí sino por el nivel evidenciado por el equipo, cosechó ayer por la mañana en su estadio "Eva Perón" el primer equipo de Sarmiento de Junín, que se prepara para debutar en setiembre en el campeonato Nacional "B" de fútbol.

Ayer, nuevamente el CAS empató con uno de los elencos que ascendió a esa divisional y que se encontrará en ella con el "Verde" (que descendió de Primera "A"), Argentino Agropecuario de Carlos Casares, nuevamente 1 a 1, como había terminado el encuentro del pasado miércoles en cancha de los casarenses.

En el primer período, el uruguayo Joaquín Boghossian tuvo su debut goleador en Sarmiento, pero rápidamente lo empató con certero remate de tiro libre el experimentado Cristian Llama para la visita, el mismo jugador que había anotado el 1 a 1 final en el anterior amistoso entre ambos elencos.

Ayer, Sarmiento volvió a carecer de juego asociado, tuvo muy pocas ideas en ataque y aunque no se permitió el acceso de público, algunos hinchas que lograron acercarse se fueron con la cabeza gacha y hasta llegaron algunos insultos para el director técnico Fernando "Teté" Quiroz, quien -evidentemente- no le encuentra la vuelta al equipo, que deberá mejorar en la última etapa de la preparación si quiere llegar bien pisado al inicio del exigente certamen de la Primera "B" Nacional.

Los equipos formaron en el estadio verdolaga de esta manera:

Sarmiento: Fernando Pellegrino, Luciano Pierce (Facundo Castet), Ariel Kippes, Lucas Landa, Maximiliano Méndez, Iván Etevenaux, Guillermo Farré, Yamil Garnier, Gonzalo Bazán, Ignacio Cacheiro (Joaquín Vivani) y Joaquín Boghossian. D.T.: Fernando Quiroz.

Agropecuario: Germán Salort; Eduardo Casais, Lucas Vesco, Juan Tejera, Enzo Díaz; Exequiel Narese, Juan Pablo Manzocco, Agustín Díaz; Cristian Llama; Brian Blando y Martín Prost. D.T.: José María Bianco.

También empate entre suplentes

En el segundo encuentro disputado ayer al filo del mediodía, también empataron los habituales suplentes de Sarmiento de Junín y Argentino Agropecuario de Carlos Casares, sin que se abriera el marcador en el estadio "Eva Perón".

Los equipos formaron de esta manera:

Sarmiento: Manuel Vicentini; Martín García, Juan Antonini, Matías Sarulyte y Facundo Castet; Sergio Quiroga Nicolás Rinaldi, Fermín Antonini y Eric Palleros; Joaquín Vivani y Héctor Cuevas. D.T.: Fernando Quiroz.

Agropecuario: Darío Sand; Braian Quiroga, Mauricio Romero, Fernando Piñero y Agustín García Basso; Cristian Alderete, Hernán Villalba, Diego Ferreira y Alejandro Aguirre; Diego López y Edgardo Maldonado. D.T.: José María Bianco.

Por la Copa Argentina

El partido que por los 16avos. de final de la Copa Argentina 2017 van a animar Sarmiento de Junín y Sacachispas, se va a jugar el miércoles 6 de septiembre en el estadio "Centenario" del Quilmes Atlético Club, en el sur del Gran Buenos Aires.

Así lo confirmó la organización de ese certamen federal, restando definirse la hora de inicio del encuentro, aunque sería a partir de las 21.15, con la posibilidad que concurran hinchas de ambas entidades y televisación en directo del partido, para todo el país.

Por otra parte, la comisión directiva del Club Sarmiento dispuso que el viernes 8 de septiembre próximo se realiza la cena de presentación del plantel "Verde" que va a animar el torneo de Primera "B" Nacional 2017/18.

A tal efecto, se servirá desde las 21.30 horas una cena de camaradería en el gimnasio "Juan Roberto Macario" de la institución verdolaga y ya están a la venta las tarjetas para el ágape.

Tienen un costo de 400 pesos para los mayores y de $ 200 para los menores de 12 años, destacándose que además de la presentación de los refuerzos y de todo el plantel y el cuerpo técnico que encabeza Fernando "Teté" Quiroz, se va a mostrar al público asistente la nueva camiseta que lucirá el CAS en la temporada a iniciarse en el mes entrante.

Por otra parte, la dirigencia que encabeza Fernando Chiófalo dispuso que desde el 1º de septiembre, todas las personas que deseen ingresar a las instalaciones del Club deberán hacerlo, con su respectivo carnet de socio, por el acceso de calle Necochea, pasando por el molinete allí instalado.

Quienes deben ingresar como socios o deban regularizar su situación como asociado, deberán pasar a la brevedad por la secretaría de calles Necochea y Vicente Gandini.