Sarmiento: Quiroz sigue buscando el mejor funcionamiento

B NACIONAL

El DT de Sarmiento, Fernando "Teté" Quiroz, ya tiene en mente un probable once titular de cara al inicio del Torneo de la Primera B Nacional estipulado para el 16 de septiembre. Con la idea de buscar el mejor funcionamiento, el entrenador encabezó la práctica de ayer donde volvió a trabajar en cuestiones tácticas.

Está claro que en plena pretemporada la preparación física de los futbolistas sigue ocupando un lugar central. No obstante, en lo que va de la semana, el DT del Verde ha realizado varios trabajos tácticos, con el fin de seguir buscando la mejor versión del equipo.

También en lo que va de la semana son varios los jugadores que se vienen entrenando de manera diferenciada. Entre ellos, el defensor Maximiliano Méndez sigue aguardando el resultado de los análisis médicos que develarán los motivos que le provocaron un inconveniente en su sistema respiratorio. Del mismo modo, realizan trabajos especiales, el volante Gonzalo Bazán (contractura); los delanteros Patricio Vidal (desgarro), Santiago Rosa (inflamación tendón de Aquiles) y Joaquín Vivani (contractura); y el defensor Federico Pieretto (traumatismo en el macizo facial). Todos ellos, recuperándose favorablemente de sus dolencias.

En el entrenamiento de ayer, realizado en doble turno y en Ciudad Deportiva, el DT "Teté" Quiroz volvió a dar indicaciones precisas sobre lo que pretende para al equipo. Por el momento, todo parece indicar que el esquema táctico no cambiará mucho del que se viene utilizando (4-4-1-1), con la particularidad de que el entrenador le daría un lugar importante al juvenil Sergio Quiroga, quien jugaría como un enganche, función que en la temporada pasada cumplía "El Yacaré" Gervasio Núñez.

En busca de ese mejor funcionamiento, por el momento, el cuerpo técnico de Sarmiento no tiene pensado realizar un nuevo amistoso. Y en cuanto al torneo, que arrancará el 16 de septiembre y que estará integrado por 25 equipos, hay muchas chances que por estas horas se realice el sorteo oficial del fixture.

Los titulares, el plantel y los refuerzos

En los últimos dos amistosos, Sarmiento cayó frente a Rosario Central y Unión de Santa Fe, por 3 a 1 y 3 a 0, respectivamente, generando el levantamiento de fuertes críticas en contra del DT. No obstante, en estos partidos, Quiroz dio señales certeras de que sus titulares, por el momento, serían Fernando Pellegrino; Javier Capelli, Matías Sarulyte, Lucas Landa y Ramiro Arias; Iván Etevenaux, Guillermo Farré, Luis Yamil Garnier y Gonzalo Bazán; Sergio Quiroga; y Joaquín Boghossian.

Cabe recordar que para esta nueva temporada, también integran el plantel los arqueros Manuel Vicentini, Lautaro Amadé y Pablo Fernández; los defensores Maximiliano Méndez, Ariel Kippes, Facundo Castet y Federico Pieretto; los volantes Renzo Spinaci, Agustín Pascucci, Fermín Antonini, Nicolás Rinaldi y Nicolás Giraudo; más los atacantes Santiago Rosa, Ignacio Cacheiro, Eric Palleros, Patricio Vidal, Joaquín Vivani y Gianfranco Ottaviani.

Por último, se supo que aún no está descartada la llegada de más incorporaciones. Sobre este tema, la gran ilusión de la dirigencia es lograr el regreso del delantero Brian Fernández, quien no será tenido en cuenta por Racing y a quien se le habría truncado su arribo a Colón de Santa Fe. Se pretende la llegada de un volante ofensivo y de un atacante.

Hasta la fecha, Lucas Landa (Brown de Madryn), Matías Sarulyte (Quilmes), Ignacio Cacheiro (Brown de Madryn), Ramiro Arias (Aldosivi), Gonzalo Bazán (Arsenal), Iván Etevenaux (Belgrano), Fernando Pellegrino (Arsenal), Javier Capelli (San Martín de San Juan ), Guillermo Farré (Belgrano), Luis Yamil Garnier (Colón de Santa Fe) y Joaquín Boghossian (Arsenal) son hasta ahora los nombres de los once refuerzos de Verde para jugar la B Nacional.