Varias figuras del deporte zonal y nacional se suman a la campaña "Queremos que vuelvan"

SOLIDARIDAD

Ya van más de tres semanas y no hay noticias sobre el desaparecido turbo hélice bimotor marca Mitsubishi matrícula LV MCV, que estaba al mando de los pilotos Matías Ronzano y Emanuel Vega; y que trasladaba a Matías Aristi, único pasajero a bordo e hijo del dueño de la compañía agropecuaria Aibal S.A.

Ante la falta de respuestas, en Lincoln, localidad donde nació Ronzano y donde estaba radicado Vega, surgió la campaña "Queremos que vuelvan", la cual ya cuenta un respaldo masivo de la sociedad y que además incluye el aporte de varios referentes del mundo del deporte.

El preparador físico de Diego Armando Maradona, Fernando Signorini, fue uno de los primeros en alzar su voz para apoyar el reclamo. Además, el "profe" oriundo de Lincoln también logró que la campaña cuente con el apoyo de sus amigos César Luis Menotti y Ángel Cappa. En el caso del DT campeón del mundo de 1978 con Argentina, "El Flaco" grabó un video en donde dijo: "Desde este lugar quiero solidarme con el caso de los pilotos de este avión desaparecido y acompañarlos en esta lucha que debe ser inclaudicable de todos los argentinos en no abandonar la búsqueda de este avión".

Menotti agregó: "Debemos exigirle a las autoridades el esfuerzo, el compromiso y la obligación de no abandonar la búsqueda de estos argentinos que han sufrido esta terrible desgracia. Pedirles que no decepcionen a todo un pueblo con el abandono, participemos todos en el esfuerzo de exigir que continúe la búsqueda".

En el marco de la campaña "Queremos que vuelvan", en las localidades de Lincoln y Bragado ya se han realizado varias marchas. También la iniciativa cuenta con un sitio en Facebook, en donde vecinos de distintas ciudades se adhieren al reclamo subiendo una foto con el lema escrito o impreso en alguna pancarta.

De esta manera, mientras el silencio es la única respuesta y la desesperación crece, el pedido de esclarecimiento ya cuenta con el apoyo incondicional y la solidaridad de una gran masa de vecinos.