La BBC señala a Bielsa como el entrenador más influyente

El entrenador argentino Marcelo Bielsa, quien el fin de semana debutó con victoria 3-0 de su equipo, el Lille, sobre el Nantes, en la primera división de Francia, recibió ayer un reconocimiento por parte de la BBC, que lo declara como el técnico más influyente del mundo, en un listado en el que también aparecen Diego Simeone, Jorge Sampaoli, Gerardo Martino, Eduardo Berizzo, Mauricio Pochettino y “Pep” Guardiola, entre otros directores técnicos.

En una parte del informe, se relata que “Pep Guardiola y Mauricio Pochettino han superado a grandes rivales en la Premier League esta temporada, pero tienen una cosa en común ellos: ambos marcan que Marcelo Bielsa es el ‘mejor entrenador del mundo’”.

Para el prestigioso medio inglés, su particular metodología de trabajo ha trascendido fronteras desde hace varios años, en una labor que lo ha hecho conocer no solamente en Argentina y en Chile, sino también en el resto del mundo, y eso ha sido determinante para catalogarlo como el entrenador más influyente de todos los tiempos.

Marcado por su juego ofensivo, presión alta, despliegue de los laterales y, sin duda, el ánimo que le imprime a sus jugadores, el estilo de juego del adiestrador argentino es tanto alabado como criticado alrededor del mundo del fútbol.

Otros técnicos como Guardiola y José Mourinho tienen en sus hojas de vida una enorme cantidad de títulos al mando de los equipos que han dirigido, pero eso no ha bastado para que Bielsa haya sido reconocido como el más influyente gracias a su labor con los jugadores.

La BBC lanza también una pregunta que llama al debate: “¿Puede ser considerado uno de los mejores técnicos del mundo cuando su colección de trofeos es relativamente pequeña?”. Bielsa ganó torneos en Newell’s y Vélez antes de ser oro olímpico en Atenas 2004 y también cuenta con algunas frustraciones en finales, como la de la Copa América ante Brasil y las dos con el Athletic Bilbao en 2012 (Europa League y Copa del Rey).

“Es irrelevante. Juzgamos eso -cuánto éxito tenemos, cuántos títulos ganamos- pero eso es mucho menos importante que la forma en la que influencia a sus jugadores”, opinó Guardiola, quien agregó que “no conocí a ningún tipo que hable mal de él”.

El holandés Anwar El Ghazi, delantero del Lille francés, se mostró cautivado por las formas del Loco. Reveló que en la concentración, los jugadores duermen en pequeños bungalows que sólo cuentan con cama, aire acondicionado y electricidad. Y que cuando quieren bañarse se dirigen al vestuario. Además, tienen una sala con Play Station y ping pong.

“El entrenador dijo que tenemos que ser una familia unida, y cuando comes y duermes cerca del otro, te convertís en familia. Ahora somos como hermanos”, explicó El Ghazi sobre la relación con sus compañeros.