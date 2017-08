FEDERAL B

Este domingo, a las 15.30, Jorge Newbery recibirá a Bragado Club en el marco de la quinta fecha del torneo Federal B. En busca de sumar sus primeros puntos en el certamen, el equipo que conduce Marcelo Messina se presentaría con varios cambios. El encuentro será arbitrado por Sergio Alessandro, de la Liga de Rojas.

La quinta fecha de la Zona A, de la Región Bonaerense Pampeana Norte, comenzará a disputarse mañana con dos partidos: A las 15.00 jugarán Viamonte FC vs. CRIBA (La Plata); y ADIP (La Plata) recibirá a El Linqueño. El domingo completan: a las 15.00: Independiente (Ch) vs. Camioneros; a las 15.30: Newbery vs. Bragado Club; y a las 16.00: Everton (La Plata) vs. Mercedes.