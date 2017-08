Arranca el Torneo Clausura 2017

FÚTBOL LOCAL

Con dos partidos adelantados, a partir de mañana comenzará a disputarse la fecha inicial del Torneo de Primera División Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

A las 15.30, Ambos Mundos recibirá a Villa Belgrano; y Rivadavia de Junín hará lo propio con Origone Fútbol Club. El domingo, a las 15.30, jugarán: Mariano Moreno vs. River Plate (J); Rivadavia (L) vs. Independiente (J); y Defensa Argentina vs. Deportivo Baigorrita. El martes, en el predio del Club Banco Junín, a las 13.30, cerrarán la jornada inicial Sarmiento vs. Jorge Newbery.

También arranca el torneo de inferiores

MAÑANA

Moreno vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

A. Mundos vs. Villa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (L) vs. Independiente

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (J) vs. Origone

Predécima: 11.30

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Defensa vs. Baigorrita

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Sarmiento vs. Newbery

(Cancha de BAP)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



EL DOMINGO

Moreno vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

A. Mundos vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. Independiente

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (J) vs. Origone

Décima: 12.30

Sexta: 13.30

Cuarta: 14.45

Defensa vs. Baigorrita

Predécima: Postergado

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Sarmiento vs. Newbery

(Cancha de BAP)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45



No presentan categorías: Origone en séptima y octava; y Baigorrita, en séptima.