Boca inicia la pretemporada sin Ricardo Centurión

CON PAOLO GOLTZ

Con la única incorporación, Paolo Goltz y sin Ricardo Centurión, Boca Juniors regresará hoy a los entrenamientos en el predio de Casa Amarilla, para afrontar una pretemporada muy particular, ya que se desarrollará en buena parte en Ciudad del Este, Paraguay.

En cuanto al tema de los refuerzos, algo que parece desvelar los sueños de Guillermo Barros Schelotto y Daniel Angelici, sólo estará presente el defensor Goltz, procedente del América de México y se espera que en el curso de esta semana se sume Cristian Espinoza, a quien sólo le resta firmar contrato.

Otro jugador considerado fundamental para el armado del plantel que afrontará la próxima temporada, y que podría ser jugador de Boca en los próximos días es el colombiano Edwin Cardona, que el sábado se despidió de los Rayados de Monterrey.

Boca y Monterrey ya llegaron a un acuerdo para sumar al jugador a préstamo por un año, aunque la dirigencia del equipo argentino negocia por estas horas sumar al contrato una opción de compra.

También parece estar encaminado uno de los sueños de Angelici: Ramón “Wanchope” Abila. Para quedarse con el pase del delantero, Boca le ofreció al Cruzeiro de Brasil, dos jugadores (Marcelo Torres ya aceptó ir al club mineiro) y cancelar la deuda que los brasileños mantienen con Huracán.

El dinero que Boca debería entregarle al Cruzeiro es 1.500.000 dólares, a los cuales se deberán agregar los intereses con los que la Fifa penó a los brasileños por la mora en el pago de la segunda cuota por la mitad del pase del delantero cordobés.

En el plantel no estará Centurión, que se despidió del club, con la expectativa de un acuerdo con San Pablo, dueño del pase, que exige 6,4 millones de dólares para transferirlo, aunque no dan por cerrada la negociación. Mientras se resuelven estas situaciones, Boca comenzará hoy una pretemporada que lo llevará a Ciudad del Este. El equipo dirigido por Barros Schelotto permanecerá allí del 20 al 29 de julio, y tendrá el sábado 2 de setiembre en San Juan, el primer súper clásico ante River Plate.

Boca trabajará en el Complejo Internacional del Este (Cide), en Minga Iguazú, a 21 kilómetros de Foz do Iguazú.

Un lugar en el que realizaron varias pretemporadas los equipos de Cerro Porteño y Libertad de Paraguay. En cuanto a los amistosos de preparación, el primero de ellos se disputará el 29 de julio en Chaco, ante un rival que todavía no está definido. Luego Boca se medirá al Villarreal de España el 2 de agosto en La Bombonera, aún sin horario confirmado.