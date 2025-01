Norberto Mario García y el boxeo: "Esta es una vocación de servicio"

El exboxeador profesional juninense, Norberto Mario García, es un referente del pugilismo en nuestra ciudad, ya que fue, años atrás, un buen exponente del deporte de los puños, primero como amateur y luego en el terreno rentado, entrenando -entre otros- a las órdenes de Juan Carlos Pradeiro.

Luego de una extensa campaña en el amateurismo (participó en casi cien peleas), pasó al profesionalismo, ganando (de acuerdo a lo que figura oficialmente) dos batallas por nocaut, empató una y perdió cuatro y, tras el retiro, siguió ligado al deporte que lo apasiona.

Apodado "Canilla" (como todos lo conocen) por la delgadez de sus piernas cuanto practicaba boxeo, García es entrenador desde hace más de tres décadas.

Trabaja a diario con sus pupilos en el gimnasio del barrio Villa Talleres ubicado en avenida Primera Junta (entre Jean Jaures y Juan B. Justo) y al ser entrevistado por Democracia, comentó inicialmente: "Se viene un año con mucha actividad para mis boxeadores, que son varios y a lo largo de los años, han pasado muchos por mis gimnasios. Esta es una vocación de servicio y debo agradecer a los que siempre me han dado una mano para seguir con esta, mi pasión. Habrá varios festivales en Junín y la zona y mis pupilos son requeridos desde la región, porque -ganando o perdiendo- siempre dejan buena imagen, por su buen entrenamiento y buena técnica, que les inculcamos en mi gimnasio".

Entre los pupilos que tiene a su cargo están, entre otros, los amateurs Braian Irustia, Genaro Arfo, Domingo Sosa, Santino López, Andrés Herrera, "Monzón" Muñoz y muchos más, algunos de los cuales van a presentarse el próximo viernes 17 en la velada a realizarse en el polideportivo Beto Mesa de nuestra ciudad.

Al respecto, García dijo: "Los chicos están bien entrenados, preparados para dar un buen espectáculo, entre ellos el profesional Néstor 'Tito' Abdallah, al que voy a dirigir el viernes 17, en la que será la pelea de fondo de la velada. A él le pido que levante más las manos, que camine más sobre el ring, que haga cintura. Estaba peleando bien, pero venía perdiendo y esperemos que haga bien las cosas el viernes, para volver al triunfo".

Luego, "Canilla" se refirió al juninense y campeón mundial de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), Héctor Andrés "La maquinita" Sosa.

Comentó al respecto que "Andrés Sosa, cada vez que viene a Junín, pasa por el gimnasio, entrena aquí, guantea con los chicos, nos trae cosas para que entrenen, algo que a nosotros de nos hace difícil conseguir, por los altos costos. Hemos hecho algunos festivales para poder conseguir dinero para comprar los elementos, asi que es importante la gran humildad de 'Andresito', quien siempre que viene de visita a Junín, pasa por nuestro humilde gimnasio", reflejó.

Agregó al respecto que "Necesitamos más apoyo, materiales para poder seguir entrenando, especialmente buenos guantes. Yo les digo a mis pugilistas que sean agresivos al pelear, no que sean violentos, así que trato de enseñarles básicamente lo que es este deporte, buscando hablarles mucho, aconsejarlos para que entrenen de la mejor manera posible, que estudien, que vayan a la escuela, que trabajen y hagan deportes".

La actualidad en Junín y en el país

Consultado sobre la actualidad del pugilismo nacional y en Junín, "Canilla" expresó: "En los últimos Juegos Olímpicos no compitieron boxeadores argentinos, cuando en la historia, siempre el boxeo argentino trajo medallas, inclusive de oro. En Junín, al boxeo lo veo bastante bien, no así a nivel nacional, ya que solo el 'Pumita' Martínez esta bien, no veo otras promesas en el boxeo nacional. Hay que humanizar más al boxeo, eso pienso yo. Que los boxeadores peleen con guantes más grandes (de 12 onzas), que usen protectores, porque este deporte deja muchas secuelas, con problemas cerebrales por los golpes, más allá que este sea un deporte que propone pegar y no dejarse pegar. Ahora se ha transformado casi en un circo romano, lo cual no es bueno para la salud de los pugilistas, muchos de los cuales no quedan bien cuando se retiran, pero algunos promotores no lo quieren así, no quieren el cambio", dijo el experimentado entrenador.

"Somos trabajadores sociales gratuitos"

Se ha formado una comisión municipal de boxeo que está trabajando desde hace poco, hace licencias y fiscaliza festivales. Nosotros, los entrenadores, somos trabajadores sociales gratuitos, porque no recibimos paga, no nos abonan la luz, no recibimos guantes, cabezales, otros elementos para entrenar. Yo he hecho varios festivales solidarios, entregando lo recaudado a distintas entidades de bien público, a escuelas ya personas que necesitaban ayuda, por enfermedades. No hay clubes que nos apoyen como en mi época, como lo hicieron en aquel momento Defensa Argentina, 9 de Julio, etc. El boxeo debe ayudar a la sociedad, pero la sociedad debe aportar su granito de arena en la búsqueda de ese objetivo. He trabajado mucho por este deporte, está certificado en diarios, publicaciones, en varios lados. Esta es una actividad importante como factor aglutinante, generador de orden para hacer que los chicos no estén peleando en la calle, que estén controlados dentro de un gimnasio y en eso seguimos trabajando".

"Un deporte peligroso"

En cuanto a lo que les aconseja a sus dirigidos, el técnico le señaló a Democracia: "Les recomiendo seriedad con lo que hacen, tratar de hacerlo bien, porque este es un deporte peligroso. No tienen que pelear tan seguido, hay que llevarlos despacio, porque los golpes en la cabeza no dejan nada bueno. También alejarlos de la droga, son muchos los que tienen adicciones pero es muy difícil sacarlos de eso si están muy metidos ya. Los pibes ayudan, reciben los consejos de mayores que entrenan en mi gimnasio para bajar de peso, para hacer gimnasia, y la mayoría toma esos consejos".

Cerrando la amena charla, Norberto García señaló:

"Los últimos ídolos que tuvimos fueron el olímpico Mario Guillotti, José Barrera, y ahora nos faltan esos ídolos. Yo tuve muchas posibilidades de ser un pugilista de primera línea, pero no tuve entonces las ganas de entrenar, de salir adelante y no quiero que eso le pase a los pibes que practican boxeo conmigo. Se gana arriba del ring con entrenamiento, trabajo en el gimnasio, buen descanso y humildad", completó sus conceptos "Canilla" García.