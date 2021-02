El boxeo se puso otra vez en marcha en Junín

Cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes y con la afluencia de más de cien personas, se realizó el primer festival de boxeo amateur en Junín, como informó Democracia en su edición de ayer.

Luego de casi un año sin actividad por la pandemia del coronavirus, el deporte de los puños concretó una velada en el campo de deportes del Club Ambos Atlético Ambos Mundos, organizada por el excampeón argentino y actual entrenador Miguel Burgos Medina.

El festival pugilístico contó con el acompañamiento de la Dirección de Deportes del municipio y, al concluir, el titular de esa área comunal, Claudio Yópolo, manifestó: "Nosotros acompañamos como siempre a las instituciones y hoy estamos con la vuelta del boxeo. Le quiero agradecer al presidente de Ambos Mundos por poner el club a disposición de Medina Burgos, que fue gran campeón y que tan bien siempre nos representó. Hoy está enseñando a los chicos y nosotros, como Gobierno, tenemos que acompañarlo".

Agregó luego: "Hacía casi un año que no había boxeo en Junín y, por suerte, pudimos volver. Los chicos entrenan y entrenan, pero si no tienen una competencia, no es lo mismo. Los protocolos se respetaron y por eso felicito a todos por la organización", dijo Yópolo.

Por su parte, el organizador, "Manu" Burgos Medina, expresó: "Tengo palabras de agradecimiento para el intendente Pablo Petrecca, para Claudio (Yópolo) y para Daniel Barco (presidente de Ambos Mundos) por todas las posibilidades que nos dieron para organizar esta velada. La idea era arrancar y esperamos que nos salga todo bien para poder continuar con esta actividad. Agradecemos eternamente a todos los que hicieron posible esto. Y para el invierno vamos a trabajar para poder hacerlo en un gimnasio".





Daniel barco: "La idea es darle un espacio a todos los chicos"

Para finalizar, Daniel "Keto" Barco, presidente del Club Ambos Mundos, manifestó:

"La propuesta de Medina Burgos nos cayó muy bien y es un deporte más que se practica en el Club. Sabemos que sin el apoyo del municipio esto no se podría hacer y por eso el agradecimiento es para Claudio (Yópolo) y David (Forconi). La idea es darles un espacio a todos los chicos y agradecer a Miguel (Medina Burgos) porque no solo es un campeón en el ring, sino también en la vida. Es muy humilde, trabajador y todo lo que aprendió se lo transmite a los chicos. Y eso a nosotros nos motivó para que tenga su espacio en nuestra institución. Trabajamos todos juntos por el bien del deporte de la ciudad y, si todos cumplimos con lo que dice el municipio, las cosas se podrán seguir haciendo", completó el presidente de la entidad tricolor.

Recordemos que en esta velada ganaron los púgiles locales Sebastián Luque (por nocaut a Fernando Caceda,de Ameghino); Juan Andrés Burgos (por puntos a otroameghinense, Enzo Herrera); Juan Ignacio "Juani" Farías al pintense Lonardo "Ninito" Cabrera, por puntos; y Agustín Burgos,por nocaut técnico a otro peleador de Ameghino, Franco Lavallén.

En tanto, se registraron empates en las peleas entre los locales Jesús Paiva y Axel Rodríguez y, en la contienda entre el local, Gabriel Gutiérrez y el ameghinense Marcelo Levetti.

Por su parte, perdió por puntos el juninense Pablo Font, frente al peleador de Ameghino, José Santucho Villegas, y se realizaron dos exhibiciones, a cargo de los juveniles de nuestra ciudad. Ellos fueron los aficionados Juan Tolosa ante Federico Arce y Alexis Echegaray frente a Gabriel Massino.

