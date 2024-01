Ciclistas habilitados a entrenar por Circunvalación y el camino al PNLG

Funcionarios de Seguridad, Control Ciudadano y Deportes del Gobierno de Junín mantuvieron una reunión con representantes de la Asociación Ciclista Juninense (ACJ), quienes solicitaron la misma para coordinar acciones y reforzar las campañas de información y concientización sobre la práctica de la actividad, preocupados por algunas situaciones de peligro que se vivieron en los últimos días.

Vale recordar que la normativa provincial y nacional, habilita el uso de bicicletas de rodado fino para entrenar de forma competitiva tanto en avenida Circunvalación y camino al Parque Natural Laguna de Gómez. Ante esto, los ciclistas llaman a hacerlo con todos los elementos reglamentarios, como luces y cascos y piden respeto y empatía a la comunidad.



Cabe destacar también que la obra de la bicisenda, concretada por el Municipio, está destinada para el deporte recreativo y el uso de bicicletas de rodado ancho, no así para ciclistas profesionales que alcanzan velocidades promedio de 45 km/h.



Una vez concluido el encuentro, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano, declaró: “Nos reunimos por pedido de la Asociación Ciclista Juninense, a raíz de los últimos incidentes y para ponernos al tanto sobre las situaciones que sufren durante el entrenamiento en distintos lugares de la ciudad, principalmente en la Av. Circunvalación y el camino al balneario”, y, en este sentido, afirmó que “la ley de tránsito no prohíbe la circulación de bicicletas con la excepción de las autopistas y autovías".



“Se trata de ciclistas profesionales que están entrenando en lo que se llama rodado fino, que están habilitados para circular tanto en Circunvalación como en el camino al balneario y no en las bicisendas como algunos pretenden que lo hagan, la cual se construyó para fines recreativos y donde vemos a diario a vecinos con patines, caminando o con bicicletas de rodado ancho”, explicó el funcionario.



Por su parte, Gastón Brandán, presidente de la Asociación Ciclista Juninense, expuso: “Solicitamos esta reunión con los funcionarios con el objetivo de que nos apoyen, debido a que estamos siendo víctimas de agresiones cotidianas, ya que el automovilista entendió que con la construcción de la bicisenda iba a estar destinada exclusivamente para el ciclista profesional y no es así”, y añadió que “los ciclistas profesionales tienen una bicicleta específica y va a una velocidad determinada de entre 35 y 45 km/h que no le permite usar la bicisenda, porque la misma está destinada para fines recreativos”.



“Pedimos a la sociedad en su conjunto que tenga un poco más de empatía, respeto y tolerancia para que la vía del camino al balneario pueda ser compartida por todos, que se pueda transitar de forma segura y que nunca se olviden que arriba de una bicicleta hay una vida”, afirmó Brandán.



En tanto, Silvana Sáenz, integrante de la ACJ indicó que “como parte de la institución y en mi caso como abogada y ciclista, venimos a esta reunión con funcionarios municipales para que se de un mensaje a la sociedad de que no estamos haciendo nada malo, ni contrario a las normas y la ley, sino que ejercemos nuestro derecho de la misma manera que lo hace el que maneja un auto o moto”.



“No estamos violando ninguna norma de tránsito cuando entrenamos por la Av. Circunvalación o en el camino a la Laguna de Gómez, por lo tanto, pedimos a la comunidad bajar un poco los niveles de violencia que se viven”, dijo Sáenz y recordó que “tenemos un amigo que falleció días atrás por un accidente automovilístico, y diariamente somos víctimas de eventos por lo cuales nos hacen parecer violentos a los ciclistas”.



Asimismo, la ciclista profesional manifestó que “soy mamá y cuando entreno soy consciente de que me expongo a perder la vida, porque hay un nivel de violencia en las calles con los conductores de autos que es inmanejable”.



A su turno, Claudio Yópolo, director de Deportes municipal, declaró: “Hay que separar lo que es el deporte profesional del recreativo, porque los competidores necesitan entrenar como pasa en cualquier deporte y hoy contamos con la bicisenda que actualmente es disfrutada por un montón de chicos y familias que utilizan rodado ancho”.



“Esto forma parte de un trabajo en conjunto, entre todos tenemos que bajar un poco los decibeles, tenemos una ciudad muy linda y hermosa y debemos respetarnos entre todos, para que puedan transitar los automovilistas y los ciclistas profesionales”, afirmó Yópolo.