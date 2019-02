Ezequiel Matthysse se coronó campeón continental en Chile

El pugilista amateur de Trelew, Ezequiel Matthysse, se adjudicó el campeonato sudamericano de boxeo de su categoría, realizado en Chile, al ganar todas sus peleas por nocaut.

El hijo de Walter y sobrino de los ex campeones mundiales Lucas Martín "La máquina" Matthysse, y Soledad Matthysse, señaló en su cuenta de Facebook sobre este logro:

"Gané la final por KO en el primer round y me consagré campeón sudamericano. Estoy muy contento por este nuevo logro junto a mi tío y entrenador ´Mauko´ Narvaez (esposo de Soledad Matthysse). Gracias Dios, a mi familia, equipo y a toda la gente que me apoya. ¡Vamos por mucho más !", completó el sureño, quien en breve se hará profesional.