Emiliano Domínguez quiere obtener la corona sudamericana que posee Leonardo Amitrano

Emiliano "La Cobrita" Domínguez irá esta noche en busca del título sudamericano de peso súper ligero ante el puntano Leonardo "Junior" Amitrano, en la batalla estelar de la velada a realizarse en el Club Central Argentino de Río Cuarto, Córdoba, con televisación de Direc´TV Sports y organizada por "Arano Box".

Amitrano (quien ayer pesó 63,300), tiene 23 años y un récord rentado de 12 ganadas (seis antes del límite pactado) y dos derrotas, y si un dudas que no tendrá una noche fácil frente a “La Cobrita”, natural de Teodelina (Santa Fe) y radicado hace varios meses en Junín, donde entrena a las órdenes de Luis Dionisio "Cuty" Barrera.

El puntano realizará la primera defensa de la corona que ganará el sábado 13 de enero pasado, al superar en condición de visitante al neuquino Mauro Godoy, en fallo mayoritario.

Domínguez (dio en la balanza 63,100), tiene 29 años y un palmarés de 21 triunfos (7 por nocaut) y una sola derrota, que experimentó hace pocas semanas en pelea por el campeonato mundial de peso súper ligero de la IBO, en París, Francia, en un fallo localista ante Mohamed Mimoune, a quien derribó en el primer asalto y en donde padeció una pésima y parcial actuación del árbitro galo.

En la ceremonia del pesaje realizada ayer en el Centro 11 riocuartense (sin la presencia del promotor Mario Arano, quien debió viajar de urgencia a General Pinto, por el fallecimiento de su madre, Carmen, regresando a primera hora de hoy a esa ciudad). También pesaron los protagonistas de la otra batalla estelar.

El ex campeón sudamericano ligero, el chaqueño Fidel Ángel “El Rayo” Ruiz Díaz (13 peleas ganadas, 10 por fuera de combate, y un traspié), quien buscará la corona vacante (dejada por Johnatan Eniz), tendrá por rival al actual monarca súper pluma, el experimentado Guillermo “El Hacherito del Sur” Soloppi, cuyo palmarés es de 23 éxitos, con 3 antes del límite, 19 derrotas y dos empates.

Ambos superaron sin problemas el desafío de la balanza ya que “El Rayo” marcó 61,100 kg y Soloppi 60 exactos.

Se presentarán además los locales Adrián Sasso (súper welter), Kevin Acevedo (pluma) y Leonardo Ortega (ligero) como así también el noqueador de Villa Mercedes, San Luis, Fabricio “El Turbo” Bea (7-0-1, 7 KO).

Sasso combatirá a 6 rounds ante el cordobés Carlos "Bisonte" Moyano, Acevedo irá contra el bonaerense Carlos Farías a 6 capítulos, Ortega lo hará a 4 frente a Damián Pintos, mientras que Bea será rival del bonaerense César Alejandro Pérez, a 8 capítulos.



Cartelera completa

Estas son en suma las peleas profesionales previstas:

Leonardo Amitrano (63,300) vs. Emiliano Domínguez (63,100), a 12 rounds por el título sudamericano súper ligero.

Fidel Ruiz Díaz (61,100) vs. Guillermo Soloppi (60), a 12 asaltos y por la corona sudamericana ligero vacante.

Adrián Sasso (71,300) vs. Carlos Moyano (72,300), a 6 capítulos.

Fabricio Bea (60,900) vs. César Pérez (59,400), a 8 rounds.

Leonardo Ortega (61) vs. Damián Pintos Rodríguez (60), a 4 asaltos.

Joaquín Ávalos (60,600) vs. Braian Sánchez (60,700), a 4 rounds.