Karen Carabajal cayó por decisión unánime frente a Rhiannon Dixon

La argentina Karen "Burbuja" Carabajal -luego de combatir diez rounds- poco pudo hacer ante una demoledora Rhiannon Dixon, quien llevó el ritmo de la pelea y se quedó con el título mundial vacante del peso ligero OMB en la velada disputada ayer en el AO Manchester Arena del Reino Unido.

La inglesa Dixon se impuso por decisión unánime, con tarjeta de los jurados que fallaron 98-91, 97-92 y 96-93 para la local, quien logró conectar los golpes más contundentes y precisos durante la mayor parte de la pelea, que fue parte de la velada organizada por Matchroom Boxing DAZN.

Carabajal no comenzó de la mejor manera y recibió buenos golpes por parte de la británica, al punto de caer en el tercer round. No obstante, se recuperó hacia el quinto asalto y llegó a mostrar buenos recursos sobre el cuadrilátero, pero no pudo encontrar el nocaut que le diera una alegría a la boxeadora de nuestro país.