"La Cobrita" Domínguez va por el Título Mundial Welter Junior

Hoy es el gran día para el santafesino de Teodelina, Emiliano "La Cobrita" Domínguez (21 (7) - 0 - 0), de 29 años, quien se entrena en Junín a las órdenes de Luis "Cuty" Barrera.

"La Cobrita" intentará comenzar a escribir su historia grande en el boxeo internacional cuando a partir de las 16 (hora Argentina) se suba al cuadrilátero del Palacio de los Deportes Marcel Cerdán, de Levallois-Perret, Francia, para enfrentar al local, nacido en Toulouse, Mohamed Mimoune (19 (2) - 2 (0) - 0), de 30 años, ocasión en que estará en disputa el Título Mundial Welter Jr, vacante, de la International Boxing Organization (IBO), en pelea pactada a la distancia de 12 rounds.

Mimoune tiene en gran medida características propias de Domínguez como ser el buen boxeo privilegiado sobre el escaso poder de pegada, similitud de edad, records parecidos (aunque Domínguez aun se mantiene invicto y el francés no), carreras que, a pesar de estar bien consideradas en la opinión de los entendidos, aun no han recibido el reconocimiento y el espaldarazo popular, de allí que para ambos es, sin dudas, una pelea de trascendental importancia.

Mimoune es actualmente Campeón de Francia y de Europa en el Peso Welter, división ésta de los 66,678 Kg, donde ha realizado sus últimos combates y deberá en esta oportunidad descender a los 63,503 Kg del tope máximo de la categoría Welter Jr, en lo que será su primera meta a vencer para este enfrentamiento.

En su última pelea, realizada en octubre del año pasado, consiguió su mejor victoria profesional, derrotando en Mánchester, Inglaterra, al local Sam Eggington, lo que le valió la posibilidad de disputar el título mundial IBO.

"La Cobrita" Domínguez, por su parte, no ha combatido fuera de nuestro país, pero en el orden nacional tiene triunfos importantes ante rivales de prestigio como Jonathan Eniz, Sergio "El Ruso" Gil y Damián Yapur, entre otros, por lo cual se encuentra en un momento óptimo y con muchas chances de salir victorioso en Francia.

Su estadía en Paris

Junto a su entrenador Luis “Cuty” Barrera y su manejador Marcelo Theiler, el peleador de Teodelina arribó a París el miércoles 17 en horas de la tarde y no perdió tiempo: a las dos horas estaba entrenando en el complejo “Nelson Mandela” del barrio de Clichy.

La intención fue no perder la excelente preparación que realizó en Junín (se fue ya en categoría) y desentumecer los músculos tras un viaje increíble y agotador.

El trayecto, que incluía una escala en Madrid, tuvo una alteración debido al mal tiempo en la capital española. Entonces, el avión se desvió a Barcelona, donde luego de una espera llena de incertidumbre de casi cuatro horas, la empresa Air Europa decidió retornar a Madrid. Luego de otras dos horas de espera, finalmente el equipo abordó la nave hacia París.

“El viaje fue duro. Lo sentí. Pero vengo bien preparado y tengo muchísima confianza. Pese a que es mi primera experiencia fuera de Argentina no tengo nervios ni me pesa todo esto. Confío en lo que hice, en mi equipo y voy a dejar todo para que el título vuelva a la Argentina", declaró “La Cobrita”.

Por otra parte, la estadía ha sido tranquila y fructífera. El jueves se realizó una labor de mantenimiento (cinta por la mañana con trabajo de sombra y manoplas por la tarde) en pos de esperar el pesaje, que se llevó a cabo este viernes 19 en el mismo escenario adonde se efectuará la pelea: el Palacio de los Deportes Marcel Cerdan, del barrio parisino de Levallois Perret.

Sólo por Internet

La organización, a cargo de la empresa Malamine Kone, informó que ya están vendidas todas las localidades y que la televisación del festival llegará a toda Europa a través del Canal Plus. No habrá transmisión para Argentina ni Sudamérica, aunque de todas maneras se realizará una emisión de Facebook Live en la página de la promotora (www.facebook.com/mkoneevents) con una cámara fija.

Se prevé que la pelea de Domínguez vs Mimoune se llevará a cabo a las 20 horas de París (16 de la Argentina).