Cangelosi: “Estoy jugando en Italia”

Juan Cangelosi está en Italia junto a su hijo, Jacinto, que lo llamaron para que siga desarrolándose en tal país.

El ex gran capitán de Argentino también consiguió club y sigue despuntando el vicio del básquetbol.

En diálogo con Democracia, Cangelosi dijo: “Lo habían llamado a Jacinto para formar parte de un equipo en Italia y como familia decidimos acompañarlo. En principio me fui yo este año y ahora, desde enero, se suma mi esposa.

"El equipo de Jacinto se llama JBC Curtatone, de Mantova (Región de Lombardía).

"Yo había tenido una experiencia en Mallorca, España, que fue donde nació mi hija. Igualmente ella se queda acá por ahora, dado que terminó los estudios y quiere seguir en la Argentina.

"No es fácil la vida en Italia. Hay que trabajar para mantenerse. Aunque con un trabajo estable se la pasa bien. Por eso estoy jugando en un equipo que se llama Cuitelo, un club que está a media hora de donde vivo.

"Yo tomé contacto con Maximiliano Moreno, que está hace años allá. Él tenía un amigo ahí y me ofreció ir a jugar. Me va bien, es un equipo semi-amateur, se entrena tres veces por semana y la verdad que me da una mano bárbara para poder estar allá.

"Al principio me llevaba algún compañero. Ahora estoy yendo en auto, porque ya me afiancé y conseguí un autito para ir solo".

"En el caso mío el alquiler corre por mi cuenta. Jacinto está a cargo del club y todos sus gastos son solventados por la institución.

No veo que esté cara la vida en Italia. Con un sueldo la gente puede pagarse el alquiler, llegar bien a fin de mes. Hay muchos extranjeros trabajando, todos se pueden bancar un alquiler y llevar una vida tranquila".

"En cuanto a la seguridad no existen cosas que en la Argentina uno naturalizó. Se puede andar tranquilo en la calle, te podés olvidar el auto abierto o no cerrar la puerta de tu casa. No sucede nada.

Tal vez en ciudades más importantes puede haber algún ratero y esas cosas, pero es muy raro escuchar en la ciudad que pasen hechos de violencia".

"En cuanto al clima el lugar donde estoy viviendo es más húmedo que Junín. Hace más frío en invierno y más calor en verano".

"En realidad no me costó tanto adaptarme. La llevé bastante bien. Son otras las circunstancias también. Estoy ahí para acompañarlo a Jacinto. El idioma no es difícil, entiendo lo que me dicen pero me cuesta mucho hablarlo. Lógicamente para pedir una comida o algo en el quehacer cotidiano me defiendo bien. A Jacinto le está costando menos, creo que por una cuestión de edad, y va a salir hablando antes que yo seguro".

"Jacinto está bien y está contento. Hay muchos chicos argentinos en el equipo y viven todos juntos.

Se van transmitiendo experiencias, son chicos muy piolas y se pasan información, vivencias, y eso hace que todo sea más llevadero. El equipo el año pasado compitió en una final nacional en U19 y esta temporada repiten jugadores porque estaban dando un año de ventaja. Con él está jugando Benjamín Pettovello, el chico de El Linqueño. Benja había llegado en enero de este año. En realidad los habían llamado a los dos a la par. Nosotros habíamos dudado, no estábamos seguros por la edad de él –cumplió 16 en agosto-.

Ellos saben que esto es un proyecto a largo plazo, de desarrollo, y están muy contentos en el club con los dos".

"Lógicamente que les sirve a ambos lo del desarrollo porque el día de mañana, reglamentariamente, el club que los formó cuando se van a otra entidad de Italia cobra un porcentaje.

Es un contrato de formación. A partir de los 20 años, si tienen la suerte de ir a un equipo profesional, ahí si firman un contrato distinto. Jacinto quiere jugar profesionalmente. En realidad todos los chicos que están ahí quieren llegar. Entrenan como jugadores profesionales, a pesar de su edad, y laburan muy bien".

"Ahora también hay un profe argentino, Pablo Giusti que estaba en Riachuelo el año pasado, y labura bárbaro con los chicos constituyendo una parte fundamental de su desarrollo".

"Estando en Europa es estar al lado de las ligas más importantes del mundo. Italia tiene muchas categorías en las cuales se puede vivir del básquet y el no poder ocupar ficha extranjera le da un plus porque al haber tantos equipos se multiplican las chances".

Finalmente Juanchi habló de Argentino de Junín: “Lo seguimos mucho a Argentino. Lo vemos con Jacinto. Yo algunas veces no aguanto y me quedo dormido por la diferencia horaria que es bastante. La semana pasada estuve en el club con los chicos, con el entrenador y están muy esperanzados con la llegada de los refuerzos extranjeros”.