San Martín es subcampeón provincial

San Martín hizo una gran campaña en el Final Four que se jugó en Mar del Plata este fin de semana y subió al podio obteniendo el subcampeonato de la provincia de Buenos Aires.

Ayer el Celeste goleó al anfitrión, Kimberley, por 80 a 64 (con 35 goles de un Acuña intratable) y sumó dos victorias consecutivas.

Había perdido en el debut por cuatro ante el campeón, Independiente de Tandil, en un partido para el que le faltó descanso a los jugadores, dado que un inconveniente mecánico los hizo llegar solo cuatro horas antes del debut. Una lástima.

De cualquier manera, es más que meritoria la campaña sanmartiniana en la provincia de Buenos Aires, sumando otro importante logro a su historial basquetbolístico.

Los partidos

Juego 1: Independiente (Tandil) 79 vs San Martín (Junín) 75

Juego 2: Kimberley (MdP) 86 vs Atenas (La Plata) 94

Juego 3: Atenas 75 vs San Martín 79

Juego 4: Independiente 83 vs Kimberley 70

Juego 5: Independiente 84 vs Atenas 82

Juego 6: Kimberley 64 vs San Martín 80.