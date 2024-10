Clasificó Cavul y enfrentará a Los Indios en play off

Cavul derrotó ajustadamente a Deportivo Baigorrita por 83 a 74, anoche en Lincoln. Con este resultado los Vagos clasificaron para los play off de cuartos de final donde estarán enfrentando a Los Indios. Hoy Argentino y Sarmiento cierran con la fecha once de primera división.

Detalle

Anoche

U15 – San Martín “A” 28 - Los Indios 83

U15 – Cavul “A” 46 – Alsina 17

U21 – San Martín 47 – Junín 71

Mayores – Cavul 83 – Deportivo 74

Hoy

Club Argentino

21 Mayores – Argentino – Sarmiento

Club Ciclista

19.30 U15 – Ciclista – El Linqueño “A”

21 U15 – Ciclista – El Linqueño “B”

Club Porteño

19.30 U15 – Porteño – 9 de Julio

21 U21 – Porteño 9 de Julio

Viernes 25

Club Ciclista

20 U21 – Ciclista – Argentino (Fecha 10)

Club Alsina

19.30 U15 – Alsina – Cavul “B”

Club Porteño

19.30 U17 – Porteño – 9 de Julio “B”

Probables cruces de mayores

San Martín vs 9 de Julio

Argentino vs Rivadavia

Los Indios vs Cavul

Junín vs El Linqueño

Goleadores

Francisco Vargas (J) 182

Rafael Stola (CAV) 175

Damián Martínez (9J) 174

Emanuel Fulcheri (DB) 163

Joaquín Larzábal (CAEL) 162

Diego Lorio (CAR) 155

Dante Loguzzo (J) 152

Agustín Rondelle (CAV) 150

Joaquín Had (CCJ) 148

Agustín Acuña (SM) 142

Martín Alonso (CAV) 137

S. Machinandiarena (CAEL) 131

Santiago Mechedze (DB) 128

Seba Bongiorni (9J) 128

Juan Vidal (CAP) 123

Piero Di Prinzio (CAA) 123

Joaquín Netto (CLI) 115

Felipe Giangrande (CAEL) 115

Salvador Baracat (CLI) 112

Augusto Gennero (CAA) 111

Ema Martínez Jahns (CLI) 111

Marcos Villar (J) 111

Sebastián Bornic (9J) 110

Nicolás Payero (CAR) 109

Santiago Bornic (CLI) 107

Ezequiel Urbieta (CAV) 107

Franco Farina (CAS) 103

Juan Clavell (CCJ) 103