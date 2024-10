Se disputó parcialmente la fecha número veintitrés

Este fin de semana se jugó en forma parcial la fecha número veintitrés del campeonato local de minibásquetbol. Queda pendiente el partido de U13 entre Argentino y Los Indios “A” y la tira completa entre Porteño y El Linqueño. Detalle:

Fecha 23

Cancha Sarmiento

U13 Sarmiento 55 Vs Cavul 46

U12 Sarmiento 55 Vs Cavul A 44

U10 Sarmiento 0 Vs Cavul 20

U12 Sarmiento 78 Vs Cavul B 23

Cancha San Martín

U13 San Martín 44 Vs Social 28

U10 San Martín 60 Vs Social 26

U12 San Martín 23 Vs Social 80

Cancha Argentino

U12 Argentino A 50 Vs Los Indios A 17

U10 Argentino A 20 Vs Los Indios 0

U13 Argentino Vs Los Indios A (postergado)

Cancha Club Junín

U10 Club Junín 0 Vs Alsina 20

Cancha Rivadavia

U12 Los Indios B 56 Vs Alsina 33

Cancha 9 de Julio

U10 9 de Julio 20 Vs Argentino B 0

U12 9 de Julio 20 Vs Argentino B 0

Cancha Porteño

Porteño A Vs El Linqueño (postergado)

Libre Ciclista

Próxima fecha

(26-10)

Argentino B vs Argentino A

Social vs 9 de Julio

Cavul vs San Martín

El Linqueño vs Sarmiento

Alsina vs Porteño

Ciclista vs Junín/CLI B

Libre: Los Indios “A”.