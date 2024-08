San Martín y Los Indios coinciden en cinco fechas del torneo como locales el mismo día

Finalmente la Federación Bonaerense de Básquet dio a conocer el cronograma completo del torneo prefederal de clubes de básquetbol, con los correspondientes días de juego de cada club y los horarios.

Sin embargo, para los clubes de Junín no todo es una cama de rosas. Los hicieron coincidir en cinco fechas como locales (3, 5, 7, 11 y 13).

O sea que el espectador neutral, ese al que le gusta el básquetbol y va a los dos lados, tendrá que elegir ver uno de los dos cuando generalmente va a los dos espectáculos, simplemente porque le gusta el básquet.

Sin ir más allá, con diez personas neutrales, nada más, el club local se salva los gastos de honorarios arbitrales.

Otros datos

Las plantillas estarán compuestas por 25 jugadores como máximo, con un tope de 12 Mayores y un mínimo de 4 jugadores U19.

Deben contar con un médico o preparador físico o kinesiólogo (solo uno a elección).

Recambio: Se abre una ventana para 1 (un) recambio para Mayores. La misma tendrá una duración de 5 días, del 7 al 11 de noviembre de 2024.

Seguridad de los estadios

El club local deberá tener disponible su estadio una hora antes de cada juego para el equipo visitante. Se hará inspección y control de los mismos, que deben contar con vestuarios (completos con ducha para visitantes); relojes de lanzamientos en perfecto estado en su uso (marcación, bocinas, etc); iluminación correcta; mesa de control con capacidad para 4 personas y con indicadores luminarios para faltas acumuladas y flecha de posesión alterna de la pelota.

El club local deberá contar con médico en la cancha el día del partido.

El club local deberá contar con seguridad en cancha, ya sea policial o privada. Si es privada, deberá presentar contrato y registración de la misma.

El club local deberá contar e informar una cancha alternativa. Además deberá contar con filmación obligatoria para cada juego, las cuales seguirán las normas de protocolo, y deberán estar disponibles por 30 días ante cualquier requerimiento del HTD, Comisión Directiva o Área de competencia de la Federación Bonaerense de Básquetbol.

El valor máximo de la entrada está fijado en $5.000 por persona. Los árbitros serán locales o regionales para la primera fase. Para Play-Off serán neutrales.

Otras zonas

Zona Sur: Kimberley de Mar del Plata, Independiente y Unión Progresista de Tandil, Pueblo Nuevo de Olavarría, Huracán y Pelotas de Tres Arroyos, Basko de Necochea, Racing y Estudiantes de Olavarría.

Norte1: Independiente de Zárate, Defensores Unidos de Zárate, Atenas de La Plata, Platense de La Plata, La Emilia de San Nicolás, Sacachispas de San Nicolás y Regatas de San Nicolás.

Norte 2: Ciudad de Campana, Costa Brava de Zárate, Unión Vecinal de La Plata, Banco Provincia de La Plata, Defensores de Villa Ramallo, Los Andes de Villa Ramallo, Belgrano de San Nicolás y Somisa de San Nicolás.

Fixture (zona norte 3)

Fecha 1

23/8 San Martín vs Los Indios (21 Hs.)

23/8 Comunicaciones vs Argentino (21 Hs.)

23/8 Estudiantes LP vs Colón (CH) (21,30 Hs.)

24/8 Náutico vs Boca Tigre (21 Hs.)

Fecha 2

30/8 San Martín vs Comunicaciones (21 Hs.)

30/8 Colón vs San Pedro (21 Hs.)

30/8 Argentino vs Estudiantes (21 Hs.)

31/8 Boca Tigre vs Los Indios (20 Hs.)

Fecha 3

6/9 San Martín vs Boca-Tigre (21 Hs.)

6/9 Los Indios vs Colón (21.15 Hs.)

6/9 Estudiantes vs Comunicaciones (21.30 Hs.)

7/8 Náutico vs Argentino (21 Hs.)

Fecha 4

13/9 Argentino vs Los Indios (21 Hs.)

13/9 Comunicaciones vs Náutico (21 Hs.)

13/9 Estudiantes vs San Martín (21.30 Hs.)

13/9 Colón vs Boca Tigre (21 Hs.)

Fecha 5

20/9 San Martín vs Colón (21 Hs.)

20/9 Los Indios vs Comunicaciones (21.15 Hs.)

21/9 Boca Tigre vs Argentino (20 Hs.)

21/9 Náutico vs Estudiantes (21 Hs.)

Fecha 6

27/9 Argentino vs Colón (21 Hs.)

27/8 Comunicaciones vs Boca Tigre (21 Hs.)

27/9 Estudiantes vs Los Indios (21.30 Hs.)

28/9 Náutico San Pedro vs San Martín (21 Hs.)

Fecha 7

4/10 San Martín vs Argentino (21 Hs.)

4/10 Colón vs Comunicaciones (21 Hs.)

4/10 Los Indios vs Náutico (21.15 Hs.)

5/10 Boca Tigre vs Estudiantes (20 Hs.)

Fecha 8

11/10 Los Indios vs San Martín (21.15 Hs.)

11/10 Colón (CH) vs Estudiantes (20 Hs.)

11/10 Argentino vs Comunicaciones (21 Hs.)

12/10 Boca Tigre vs Náutico (20 Hs.)

Fecha 9

18/10 Comunicaciones San Martín (21 Hs.)

18/10 Los Indios vs Boca Tigre (21.15 Hs.)

18/10 Estudiantes vs Argentino (21.30 Hs.)

19/10 San Pedro vs Colón (21 Hs.)

Fecha 10

25/10 Colón vs Los Indios (21 Hs.)

25/10 Argentino vs Náutico (21 Hs.)

25/10 Comunicaciones vs Estudiantes (21 Hs.)

26/10 Boca Tigre vs San Martín (20 Hs.)

Fecha 11

1/11 San Martín vs Estudiantes (21 Hs.)

1/11 Los Indios vs Argentino (21.15 Hs.)

2/11 Boca Tigre vs Colón (20 Hs.)

2/11 Náutico vs Comunicaciones (21 Hs.)

Fecha 12

8/11 Colón vs San Martín (21 Hs.)

8/11 Argentino vs Boca Tigre (21 Hs.)

8/11 Comunicaciones vs Los Indios (21 Hs.)

8/11 Estudiantes vs Náutico (21 Hs.)

Fecha 13

15/11 San Martín vs Náutico San Pedro (21 Hs.)

15/11 Colón vs Argentino (21 Hs.)

15/11 Los Indios vs Estudiantes (21.15 Hs.)

16/11 Boca Tigre vs Comunicaciones (20 Hs.)

Fecha 14

22/11 Argentino vs San Martín (21 Hs.)

22/11 Comunicaciones vs Colón (21 Hs.)

22/11 Estudiantes vs Boca Tigre (21.30 Hs.)

23/11 Náutico vs Los Indios (21 Hs.).