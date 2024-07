Se disputó la fecha once del campeonato local

Este fin de semana tuvo lugar en nuestra ciudad la fecha número 11 del campeonato de Minibásquetbol, con este detalle:

Resultados

Cancha 9 de Julio

U13 9 de Julio 107 vs Social 16

U10 9 de Julio 20 vs Social 0

U12 9 de Julio 67 vs Social 45

Cancha Argentino

U10 Argentino A 20 vs Argentino B 0

U12 Argentino A 20 vs Argentino B 0

Cancha Sarmiento

U13 Sarmiento 26 vs EL Linqueño 78

U12 Sarmiento 52 vs EL Linqueño 32

U10 Sarmiento 20 vs EL Linqueño 0

Cancha San Martín

U13 San Martín 20 vs Cavul 0

U12 San Martín 36 vs Cavul A 96

U10 San Martín 20 vs Cavul 36

U12 San Martín 50 vs Cavul B 35

Cancha Club Junín

U10 Club Junín 6 vs Ciclista 40

Cancha Ciclista

U12 Los Indios B 47 vs Ciclista 90

U13 Los Indios B 64 vs Ciclista 32

Cancha Porteño

U12 Porteño A 20 vs Alsina 0

U10 Porteño 20 vs Alsina 0

U12 Porteño B 20 vs Alsina 0

LIBRE Los Indios A

Próxima fecha (6/8)

Ciclista vs Porteño

Alsina vs Sarmiento

El Linqueño vs San Martín

Cavul vs 9 de Julio

Social vs Argentino A

Argentino B vs CLI A

Libre: Junín/CLI B.