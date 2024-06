Toda la gloria para Junín en San Nicolás

Los seleccionados juninenses U13 de básquetbol, masculinos y femeninos, lograron ayer el campeonato zonal de la categoría y accedieron al único cupo de la región CAB1 para jugar el torneo Provincial.

En ambos casos se impusieron al local y a Pergamino. Los partidos se disputaron en el estadio Fortunato Bonelli, del club Belgrano.

Fixture

Rama Femenina

Juego 1 San Nicolás 69 Vs Pergamino 47

Juego 2 Pergamino 64 Vs Junín 86

Juego 3 San Nicolás 62 Vs Junín 75

Rama Masculina:

Juego 1 San Nicolás 91 Vs Pergamino 56

Juego 2 Pergamino 69 Vs Junín 105

Juego 3 San Nicolás 75 Vs Junín 93

Los equipos

Femenino

Lucía López, Catalina Rosetti, Ana Pérez, Clara Giannini, Ángela Galván, Renata Bermani, Isabella Ghirardi, Donatella Mascheroni, Florencia Tovillas, Alma Paletta, Felisa Mascheroni, Catalina Morán, Manuela Pollio, Alma López, Natalia Mateo. Cuerpo técnico: Blas Corbalán, Florencia Scandolera, Sandra Ibarra, Kevin Fornt, Tomás Pachecco.

Masculino

Jeremías Monserrat, Bautista Castillo, Octavio Díaz, Bruno Bugiolachi, Maximiliano Ehaire, Ignacio Martínez, Tomás Porta, Joaquín Podestá, Adolfo Piegari, Ignacio Richelmini, Lautaro Martínez. Cuerpo técnico: Mariano Bosa-Esteban Lidonel Cattelani, Valentino Filippa.