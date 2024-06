Junín juega en San Nicolás de los Arroyos

Los seleccionados juninenses U13 de básquetbol juegan hoy la eliminatoria zonal de la categoría, camino al Provincial.

Las delegaciones se miden en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, ante Pergamino y el dueño de casa. Los partidos se disputarán en el estadio Fortunato Bonelli, del club Belgrano.

La organización del certamen dispuso que en caso de empate en partidos ganados, se definirá por 1) Diferencia de puntos, 2) Suma de goles a favor, 3) Menor cantidad total de goles en contra. A las 20 se realizará el cierre con entrega de premios para todas las delegaciones.

Fixture

Rama Femenina

1. Juego 1: 9.30 – San Nicolás Vs Pergamino

2. Juego 2: 13 – Perdedor Vs Junín

3. Juego 3: 16.30 Ganador Vs Junín

Rama Masculina:

1. Juego 1: 11.15 – San Nicolás Vs Pergamino

2. Juego 2: 14.45 – Perdedor Vs Junín

3. Juego 3: 18.15 - Ganador Vs Junín

Los equipos

Junín

Femenino

Lucía López Lucía, Catalina Rosetti, Ana Pérez, Clara Giannini, Ángela Galván, Renata Bermani, Isabella Ghirardi, Donatella Mascheroni, Florencia Tovillas, Alma Paletta, Felisa Mascheroni, Catalina Morán, Manuela Pollio, Alma López, Natalia Mateo. Cuerpo técnico: Blas Corvalán, Florencia Scandolera, Sandra Ibarra, Kevin Fornt, Tomás Pachecco.

Masculino

Jeremías Monserrat, Bautista Castillo, Octavio Díaz, Bruno Bugiolachi, Maximiliano Ehaire, Ignacio Martínez, Tomás Porta, Joaquín Podestá, Adolfo Piegari, Ignacio Richelmini, Lautaro Martínez. Cuerpo técnico: Mariano Bosa-Esteban Lidonel Cattelani, Valentino Filippa.

San Nicolás

Femenino

Lucina Durán, Caterina Rubiola, Indiana Salvi, Adela Masuelli, Isabella Lombardi, Alma Pittori, Catalina Bracalenti, María Paz Bruzezzi, Francesca Benítez Ríos, Fatima Brog, Angelina Caffese, Luisina Longinotti. D.T.: Juan Ollamburo. Asistentes: Jeremías Videla y Renzo Fasceuile.

Masculino

Dionel Cepeda, Juan Montibeller, Joaquín Kuracz, Máximo Torrado, Bruno Baldasseroni, Juan Marcone, Fausto Oggero, Máximo Natucci, Santiagoi Arraña, Bruno Díaz, Gregorio Traverso, Matías Pesci, Benjamín Videla, Bautista De Cesari, Antonio Vázquez. D.T. Germán Tiglio. Asistentes: Juan Manuel Canca e Iván Zuelgaray.