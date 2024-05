San Martín define esta noche

San Martín no dejó duda y goleó anoche a Ferro Carril Oeste de General Pico por 84 a 54.

San Martín jugó ansioso y sin pensar en el primer tiempo. Pero cuando se asentó en el complemento le sacó 30, para igualar la serie y allanar el camino a una definición esta noche. El primer cuarto fue relativamente favorable a San Martín. Lo pudo haber aniquilado a Ferro y lo perdonó. Ganó cómodo 19-11, pero le permitió reaccionar a Ferro. Y los pampeanos tomaron una confianza que al principio era desidia. Y en el segundo cuarto se le pusieron peligrosamente a tiro, básicamente haciéndole pagar todos y cada uno de los atropellos ofensivos que cometió el Celeste. Y muchos de ellos fueron los mismos errores del partido de ida, como por ejemplo el abuso de los tiros de tres puntos.

A pesar de todo San Martín mantuvo el partido controlado y se fue al descanso largo ganando 35 a 31. Los Lombardi y Giraudo, lo mejor del primer tramo del cotejo.

Ya en el complemento el quinteto juninense fue plasmando su superioridad en la medida que jugó más tranquilo y respetando los esquemas ofensivos. Por eso sacó una diferencia de 17 con un notable trabajo del quinteto inicial. Y como venía la mano terminó en toqueteo. El último cuarto estuvo de más.

Hoy a las 21.30 va el tercer y decisivo punto, que será controlado por Florencia Benzer y Leonardo Cavazza de Capital Federal.

Los cruces

All Boys SR 57 (0) vs Colón CH 72 (2)

Indep. La Pampa 76 (2) vs Somisa SN 65 (0)

Regatas SN 102 (2) vs Kimberley MdP 69 (0)

San Martín 84 (1) vs Ferro Pico 54 (1).