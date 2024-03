Roberto Smith y Florencia Benzer dirigen el miércoles en el Coliseo

Ciclista Juninense recibirá este miércoles a Racing de Chivilcoy en un partido importante. El juego será controlado por los capitalinos Roberto Smith y Florencia Benzer.

En tanto, anoche, Pico Fútbol aplastó a Atlético Pilar por 84 a 59 en La Pampa.

Anoche

Pico Fc 84 vs Pilar 59

Ameghino 75 vs Villa Mitre (Bb) 81

Hoy

21 Racing (Ch) vs Pergamino Básquet

21 Rivadavia (Mza) vs Colón (Sf)

21 Atenas (C) vs Villa San Martín

Martes 12

21 Pico Fc vs Villa Mitre (Bb)

22 Ameghino vs Pilar

22 San Isidro vs Barrio Parque

22 Jachal (Sj) vs Sp. Suardi

Miércoles 13

21 Quilmes (Mdp) vs Lanús

21 Ciclista (J) vs Racing (Ch)

22 Gepu vs Colón (Sf)

Jueves 14

21 Ameghino vs Dep. Viedma

22 Amancay (Lr) vs Sp. Suardi

Viernes 15

21 Unión (Mdp) vs Lanús

22 Dep. Norte vs Barrio Parque

Sábado 16

21 Pergamino Básquet vs Provincial (R)

21 Racing (Ch) vs La Unión (C)

21 Ciclista (J) vs Rocamora

22 Hispano vs Racing (A)

22 Pico Fc vs Dep. Viedma.

Ciclista en marzo

1/3 Dep. Viedma 73 vs Ciclista 81

5/3 Ciclista 79 vs Gimnasia La Plata 69

8/3 Pergamino 92 vs Ciclista 75

13/3 Ciclista vs Racing Chivilcoy

16/3 Ciclista vs Tomás de Rocamora

18/3 Ciclista vs Provincial Rosario

20/3 Ciclista vs La Unión de Colón

24/3 Ameghino vs Ciclista

26/3 Pico Fútbol vs Ciclista