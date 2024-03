Adrián Capelli: “El equipo está bien”

En toda las giras, si traés un juego a casa, no viene mal. Veníamos de no ganar afuera y era una gira complicada, porque estaba el viaje a Comodoro Rivadavia que modifica mucho el tema de los horarios, el vuelo, los chicos no descansan bien.

Este último partido que nos tocó ganarle a Platense como visitante, sabiendo lo duro que es, la verdad que me puso muy contento.

Siempre entendiendo que en el balance la considero una gira positiva, sabiendo además que en la posición en que estamos uno siempre busca un poco más.

Ganarle a Platense fue demasiado complicado. Fue un partido durísimo. Por momentos teníamos el cotejo controlado y en un abrir y cerrar de ojos se nos venían encima.

Platense es un equipo que no se entrega nunca en su cancha y fue un final cerrado, donde el partido estuvo para cualquiera.

Por suerte la última pelota la pudimos ajustar bien y en las anteriores ofensivas fuimos inteligentes en saber a quién darle la pelota, pasarnos bien el balón o interpretar quién tenía la posición adecuada para llegar al gol. Fue un partido muy duro hasta el último segundo.

Fue una victoria que distiende un poco. Cuando salís y venís con las manos vacías, por más que hayas tenido buenos juegos, no es lo mismo. Lo ideal es traerte algo.

Por suerte en el último partido de la gira lo pudimos lograr y estamos felices, y con mucha expectativa para todo lo que viene.

Tuvimos una semana de trabajo con una progresión ascendente, donde hacia el día viernes recién hicimos básquet puro.

Como veníamos de una gira larga, no quisimos cargar a los jugadores. Entendimos que lo mejor era que los chicos se recuperaran bien.

Pero por sobre todas las cosas apuntamos a nosotros mismos. Continuamos mejorando situaciones puntuales, defensivas y ofensivas, para ir puliendo todos los detalles o la mayor cantidad de cosas que el equipo pueda mejorar.

El sábado y domingo comenzamos a preparar el partido con Ferro Carril Oeste del día de mañana.

Yo miro primero los videos con el cuerpo técnico y luego les pasamos a los jugadores lo que queremos que vean del juego.

Está bueno que ellos se vean. Uno trabaja en cancha y puede corregir todo, pero particularmente me gusta que se vean, y eso me parece que ayuda mucho para seguir progresando.

Con las últimas incorporaciones el equipo sobre todo mejoró en las rotaciones.

Las nuevas incorporaciones

Hoy por hoy tanto a Mike como a Francisco los tenemos incorporados en el equipo.

Mike nos da esa vía de gol desde afuera y Francisco ha jugado muchos minutos, porque Richard se ha cargado de faltas rápidamente y nos da una mano bárbara.

Además de la rotación mejoramos en las variantes de juego, para no tener un equipo tan corto en esta Liga donde tarde o temprano lo pagás.

Yo no voy más allá del día a día. Sinceramente no me pongo a pensar lejos.

Prefiero ir partido tras partido. Siempre van apareciendo cosas a resolver.

Pero lo que sí veo es que el equipo está bien, el grupo está bien. Trabajan a full, siguen mejorando.

Creo que esto del triunfo del otro día no fue casualidad. Yo realmente los veo bien.

Ojalá que esto sea un punto de partida para todos los juegos que tenemos por delante.

Aprovecho para convocar a los hinchas para mañana, que tenemos un partido clave ante Ferro Carril Oeste, porque la verdad que siempre fueron importantes para Argentino y empujan muchísimo desde afuera.

Argentino en marzo

01/03 Obras 85 vs Argentino 67

03/03 Platense 90 vs Argentino 92

12/03 Argentino vs Ferro

24/03 Argentino vs Regatas

26/03 Argentino vs Olímpico

31/03 Argentino vs Unión SF

El día que le metió 58 a Ciclista

Transcurría el año 1991 y el campeonato de la Asociación Juninense de Básquetbol estaba a full.

Adrián Capelli defendía los colores de Sarmiento de Junín, club que basquetbolísticamente lo vio nacer.

En la cálida noche del 29 de octubre, el Verde visitó en el Coliseo del Boulevard al club Ciclista Juninense. Y le ganó 95 a 94 (arbitraje de Roberto Serrano y Marcelo Perelli). Ese día Capelli registró su máxima anotación como jugador y fueron 58 goles, por el segundo campeonato oficial de la temporada.