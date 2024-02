Los Indios y San Martín arrancan su camino en La Liga Federal jugando en San Nicolás

Esta noche arranca La Liga Federal para los equipos juninenses. Desde las 21, Los Indios visitará al último campeón del Prefederal, Regatas de San Nicolás. Serán árbitros Alexis Biset y Manuel Petroni.

Por otra parte, y a partir de las 22, San Martín enfrentará a Somisa en condición de huésped, siendo árbitros Luciano Maidana y Andrés Ferrari.

¿Cómo llegan los equipos juninenses?

San Martín mantuvo la base de jugadores y le agregó 3 fichas menores para hacer más larga la rotación. Sigue el mismo cuerpo técnico.

En amistosos, cayó ante Olimpia de Venado Tuerto y Ciclista Juninense, al tanto que enfrentó sin tanteador a Deportivo Baigorrita y 9 de Julio.

Los Indios, por su parte, contrató a Maximiliano Tamburini como DT y llevó buenos refuerzos mayores como Bautista Arrascaete, Santiago Bornic y Manuel Mira.

El “Vasco” está en duda para el juego de hoy, arrastrando una lesión muscular que le impidió jugar el último amistoso. En los encuentros preparatorios, el Canario ganó 2 y perdió 1. Será un desafío nuevo para el club que preside Juan Pablo Pontelli.

Forma de disputa de la Liga

Región sudeste

Ambas zonas cuentan con siete participantes. Los tres mejores de cada una pasarán a los playoffs zonales, mientras que el resto disputará dos series de play in a un juego y con ventaja del mejor posicionado: primero lo harán cuarto contra séptimo y quinto ante sexto. Sus ganadores jugarán con la chance de avanzar como el cuarto mejor de su zona.

Así quedarán los enfrentamientos entre los grupos:

-1° zona A vs 4° zona B

-2° zona A vs 3° zona B

-1° zona B vs 4° zona A

-2° zona B vs 3° zona A

Los mismos serán a tres juegos con formato 1-2 en favor del mejor posicionado. Los cuatro ganadores de esas series pasarán a playoffs interconferencias frente a los tres representantes del Sur (el mejor de la Sudeste avanzará directo a cuartos de final de conferencia).

Fixture

Primera fecha 26-2

Colón CH vs Independiente Zárate

Regatas SN vs Los Indios

Somisa SN vs San Martín

Libre: Belgrano SN

Segunda fecha 2/3

Colón CH vs San Martín

Regatas SN vs Independiente Zárate

Somisa SN vs Belgrano SN

Libre: Los Indios

Tercera fecha 7/2

Belgrano SN vs Colón CH

Independiente Zárate vs Los Indios

San Martín vs Regatas SN

Libre: Somisa SN

Cuarta fecha 12/3

Independiente Zárate vs Belgrano SN

Los Indios vs Somisa SN

Regatas SN vs Colón CH

Libre: San Martín

Quinta fecha 17/3

Colón CH vs Somisa

Los Indios vs Belgrano SN

San Martín vs Independiente Zárate

Libre: Regatas SN

Sexta fecha 22/3

Belgrano SN vs San Martín

Colón CH vs Los Indios

Somisa SN vs Regatas SN

Libre: Independiente Zárate

Séptima fecha 27/3

Los Indios vs San Martín

Regatas SN vs Belgrano SN

Somisa vs Independiente Zárate

Libre: Colón CH

Segunda rueda

Octava fecha 2/4

Belgrano SN vs Los Indios

Independiente Zárate vs Colón CH

Regatas SN vs San Martín

Libre: Somisa SN

Novena fecha 8/4

Belgrano SN vs Somisa SN

Colón CH vs Regatas SN

San Martín vs Los Indios

Libre: Independiente Zárate

Décima fecha 14/4

Colón CH vs Belgrano SN

Los Indios vs Independiente Zárate

Regatas SN vs Somisa SN

Libre: San Martín

Decimaprimera fecha 20/4

Independiente Zárate vs Somisa SN

Los Indios vs Regatas SN

San Martín vs Colón CH

Libre: Belgrano SN

Decimasegunda fecha 26/4

Belgrano SN vs Regatas SN

Independiente Zárate vs San Martín

Somisa SN vs Los Indios

Libre: Colón CH

Decimatercera fecha 2/5

Belgrano SN vs Independiente Zárate

Los Indios vs Colón CH

San Martín vs Somisa SN

Libre: Regatas SN

Decimacuarta fecha 8/5

Independiente Zárate vs Regatas SN

San Martín vs Belgrano SN

Somisa SN vs Colón CH

Libre: Los Indios.