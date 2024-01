Ciclista Juninense perdió contra Villa Mitre

Ciclista Juninense cayó derrotado ante Villa Mitre en el Coliseo del Boulevard por 83 a 70, en el reinicio de la actividad liguera.

En el arranque, Ciclista no levantó la mano ni para frenar el colectivo. Sin defensa, el resultado es negativo. Por eso perdió el primer tiempo por 44 a 31.

De movida el Verdirrojo no pudo hacer pie. Recibió cuatro triples en el primer cuarto, tres de ellos en manos de Alvaro Chervo. Demasiados para esta categoría en diez minutos.

Quedó abajo 25 a 16.

Pero lejos de mejorar tras el descanso corto, Ciclista no pudo frenar los embates de Jano Martínez. El base visitante le metió tres dobles iguales al lado del aro.

Además Villa Mitre contó con la aparición de Javier Bollo (3 dobles, 1 simple) que en la pintura fue indefendible para el local en este tramo del partido.

Los bahienses estiraron la diferencia a 13 y se fueron al descanso largo ganando 44 a 31.

Malos augurios en el reinicio del partido. Villa Mitre hizo un parcial de 7-2 en el arranque del complemento y Jaule debió gastar un tiempo muerto al toque, lo que a la postre hizo que se quedara sin minutos para el cierre.

Y no pudo mejorar. Franco Pennachiotti (4 dobles con una volcada incluída y 2 simples) fue determinante en la zona pintada para otro cuarto ganador de 66-57.

Ciclista amplió la defensa a toda la cancha y le complicó la existencia a Villa Mitre en el último cuarto. Pero fue demasiado tarde. Si bien se puso a tiro, los bahienses nunca hicieron que el resultado ganador corriera demasiado riesgo.

Federico Harina metió dos triplazos determinantes y con un poquito del resto Villa Mitre llevó el resultado a buen puerto.

Este miércoles llega Deportivo Viedma al Coliseo del Boulevard, otro rival de fuste para el Verdirrojo.

Programa

Anoche

Pergamino Básquet 67 vs Deportivo Viedma 75

Rivadavia Básquet 82 vs Sportivo Suardi 91

GEPU de San Luis 80 vs Deportivo Norte de Armstrong 60

Hoy

20 - La Unión de Colón vs Provincial de Rosario

Lunes 08

21 - Pergamino Básquet vs Villa Mitre de Bahía Blanca

21 - GEPU de San Luis vs Sportivo Suardi

21 - Rivadavia Básquet vs Deportivo Norte de Armstrong

22 - Racing de Chivilcoy vs Deportivo Viedma

22 - Amancay de La Rioja vs Villa San Martín de Resistencia

22 - Montmartre de Catamarca vs Echagüe de Paraná

Ciclista en enero

10 (L) vs Dep. Viedma

13 (V) vs Atlético Pilar

16 (V) vs Racing de Avellaneda

18 (V) vs Atlético Lanús

24 (L) vs Racing de Avellaneda

26 (L) vs Atlético Pilar

28 (L) vs Atlético Lanús

(V) vs Unión de Mar del Plata.