En mini, Los Indios repitió el título con los “A” y los “B”

El campeonato clausura va tocando su fin. En la categoría minibásquet, Los Indios repitió los títulos del apertura con sus esquipos “A” y “B”.

En tanto en U13 se disputará un Final Four el próximo sábado 25 del corriente entre los cuatro equipos que terminaron arriba. Juegan San Martín con Argentino y 9 de Julio ante El Linqueño.

Mini

Alsina 29 vs Argentino 46

Social 22 vs Sarmiento 46

Cavul 41 vs Porteño 58

El Linqueño 20 vs Los Indios 60

Ciclista 26 vs 9 de Julio 66

San Martín 63 vs Club Junín 58

U13

Social 84 vs Sarmiento 29

Cavul 93 vs Porteño 45

El Linqueño 46 vs Los Indios 52

Ciclista 33 vs 9 de Julio 41

San Martín 18 vs Club Junín 15.