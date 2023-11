Primera victoria de Argentino en el torneo

Argentino logró una importante victoria ante Peñarol de Mar del Plata por 81 a 66. Fue la primera en el campeonato, como para empezar a creer.

El Turco controló el partido de movida. Buena defensa al principio para frenar los internos oponentes y efectividad con sus extranjeros (Grandberry y Payton) lo mantuvieron arriba 17-15.

Luego mermó la defensa considerablemente, pero al tener alta la vara en el goleo (28 tantos) el cuarto fluyó bien para un parcial ganador de 45-36 con el que se fue al descanso largo.

Los triples (Cangelosi-Payton-Giménez) le dieron vigencia en la ofensiva al quinteto dueño de casa que siguió manejando los hilos del partido.

Tras el reinicio, Argentino logró sortear un cuarto con algunas turbulencias en el medio juego. Lo hizo con una buena defensa y un goleo repartido en el ataque, donde aportaron Facello, Grandberry, Aliende, Slider y Payton. Fue 61-50.

En el último tramo el Azul se concentró en cerrar el juego. Y lo hizo bien. Mesurado en las ofensivas reteniendo la pelota al límite del tiempo y sosteniendo una férrea defensa para no permitirle tiros cómodos a su adversario de turno.

Notable trabajo de Manny Payton -que cerró una noche estupenda- y gran labor de Agustín Facello manejando los hilos del equipo.

El viernes 17 vuelve a ser local ante Atlético Platense.

Anoche

Platense 79 vs Zárate Basket 67

Instituto 84 vs Independiente (O) 66

Unión (Sf) 91 vs Obras 98

Argentino (J) 81 vs Peñarol (Mdp) 66

Hoy

20 Regatas (C) vs San Martín (C)

Lunes 13

21.10 Ferro vs Peñarol (Mdp)

Martes 14

21.10 La Unión Fsa. vs San Martín (C)

Miércoles 15

20 San Lorenzo vs Peñarol (Mdp)

21 Zárate Basket vs Independiente (O)

22 Olímpico (Lb) vs Oberá TC

Jueves 16

19 Obras Sanitarias vs Riachuelo (Lr).

PREFEDERAL

Los Indios ante Somisa

Los Indios recibe esta noche, desde las 20, la visita de Somisa de San Nicolás en el juego desquite del campeonato prefederal de clubes de básquetbol. Dirigen el bragadense Mario Castroagudín y el chivilcoyano Francisco Tenaglia.

Además, San Martín va a Villa Ramallo, donde enfrentará a Defensores. Desde las 20, controlarán el partido los zarateños Mariano Imosi y Ezequiel de la Peña.