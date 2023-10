Se disputó la novena fecha del campeonato local

Este fin de semana se jugó la novena fecha del campeonato local de minibásquetbol, con este detalle:

Resultados

Mini

Porteño 68 vs Sarmiento 35

Social 4 vs Los Indios 44

Cavul 56 vs Argentino 53

El Linqueño 74 vs 9 de Julio 52

Alsina 32 vs San Martín 58

Ciclista 66 vs Club Junín 76

U13

Porteño 71 vs Sarmiento 10

Social 27 vs Los Indios 49

Cavul 51 vs Argentino 74

El Linqueño 30 vs 9 de Julio 60

Ciclista 51 vs Club Junín 25

Próxima fecha

Club Junín vs Sarmiento

San Martín vs Ciclista

9 de Julio vs Alsina

El Linqueño vs Argentino

Los Indios vs Cavul

Porteño vs Social

Mini “B”

9 de Julio vs Cavul

San Martín vs Los Indios

Libre: Argentino.