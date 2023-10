Argentino perdió con Unión y sigue sin ganar

La displicencia y desidia defensiva de Argentino lo llevaron a sucumbir en Santa Fe de la Vera Cruz.Después, la misma impotencia llevó a cometer sucesivos errores que se pagan caros. Así es imposible ganar.

Argentino entró en una fase crucial de replanteos en la Liga Nacional para ver cómo sigue de cara al futuro. La situación no es de las mejores: son seis derrotas acumuladas en el inicio del campeonato… y es demasiado.

Unión se quedó con todo. La victoria 92-80 y la diferencia de puntos -por el momento-.

Al Turco ofensivamente le faltan goles. Sumó un nuevo extranjero que llegó y jugó. Hizo lo que pudo. Puede andar. El otro, Manny Payton, apareció en el cierre con todos goles sucios. El resto del equipo bien, pero no alcanza.

El primer tiempo del Azul fue bueno. Argentino fue ajustando sobre la marcha y tuvo el partido controlado con una buena impresión en el campo de juego. Los triples de Cangelosi, Slider, Facello y Giménez lo sostuvieron siempre en partido.

Pero en el tercer cuarto se desmadró todo. Recibió la friolera suma de 28 goles en contra en diez minutos. Chau partido.

La permisividad defensiva hizo que Unión entrara en la pintura y volcara las pelotas (3 de Bombino Parada y 1 de Cave) poniendo al desnudo la falta de ajustes a la hora de frenar los embates adversarios.

El último cuarto estuvo de más. Mucha diferencia para el contexto en que estaba planteado el cotejo.

Unión puso el piloto automático, lo volvió a golear con 22 concreciones y caja de empleados.

Argentino recién vuelve a jugar el sábado 11 de noviembre, recibiendo a Peñarol de Mar del Plata en El Fortín de las Morochas.

Hoy

21 Zárate Basket vs Ferro

Jueves 2/11

21 Boca Jrs. vs Platense

Viernes 3/11

21 Oberá TC vs La Unión Fsa.

Domingo 5/11

21 Comunicaciones vs La Unión

Martes 7/11

21 Riachuelo vs Independiente

Miércoles 8/11

20 Ferro C.O. vs Quimsa

21 San Martín vs San Lorenzo

Jueves 9/11

19 Instituto vs Obras Sanitarias.