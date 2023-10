San Martín se aseguró el segundo lugar

San Martín ganó anoche en Ramallo ante social por 88 a 56 y enfrentará a Defensores de Villa Ramallo en cuartos de final.

Los Indios, dentro de todo, la sacó barata. Va contra Somisa de San Nicolás que, de todos, es el más accesible.

Los dos equipos de Lincoln quedaron afuera de los playoff. Cavul fue último y El Linqueño no clasificó por diferencia de goles (-98 contra -78 de Comunicaciones de Pergamino).

La fecha

Zona “A”

Somisa 91 vs Comunicaciones 78

Cavul 81 vs Defensores 83

Regatas 102 vs El Linqueño 55



Zona “B”

Fecha 10 (viernes 27)

Belgrano 86 vs Sacachispas 68

Argentino 72 vs Los Indios 62

Social 56 vs San Martín 88

Goleadores

Santiago Bornic (CAEL) 224

Nicolás Payero (CAVUL) 184

Gerónimo Ramallo (SOM) 184

Martín Gandoy (COMU) 182

Alejandro Astudillo (SR) 169

Carlos Báez (RSN) 161

Ezequiel Mazzeo (DR) 151

Franco Lombardi (SM) 150

Matías Rosas Castaño (R) 150

Santiago Peralta (S) 145

Nicolás Ferreyra (BSN) 143

Genaro Calcaterra (BSN) 142

Noé Grunale (AP) 141

Octavio Lagger (BSN) 140

Aimar Chemile(CAEL) 139

Guido Pinelli (CLI) 136

Nicolás Rodríguez (RSN) 136

Agustín Porta (DR) 134

Facundo Sáez (SACA) 126

Santiago Méndez (SACA) 125

Federico Bornic (CAV) 124

Lucas García Cano (AP) 124

Santino Lasagna (COMU) 119

Agustín Acuña (SM) 117

Ignacio Alimena (BSN) 116

Franco Farina (CLI) 114

Facundo Porta (DR) 113

Patricio Rodríguez (RSN) 113

Axel Berdún (S) 106

Fabricio Cosolito (BSN) 103

Nicolás Pastorino (CAV) 101

Agustín Acuña (SM) 99

Los cuartos (10/11)

1) Regatas vs Argentino (P)

2) Somisa vs Los Indios

4) Belgrano vs Comunicaciones

3) San Martín vs Defensores VR

Semifinales

5) Ganador 1 vs Ganador 3

6) Ganador 2 vs Ganador 4.