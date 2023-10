Ciclista Juninense debuta el lunes 23 en Colón, Entre Ríos

Ciclista Juninense debutará el próximo lunes 23 del corriente en Colón, Entre Ríos, en oportunidad de visitar a La Unión.

En tanto hoy es la inauguración oficial de La Liga Argentina con el partido que sostendrán en Mar del Plata los quintetos de Quilmes y Unión, en el clásico de barrio local.

Hoy

Quilmes vs Unión

Martes 17

Deportivo Viedma vs Pico FC

Tomás de Rocamora vs Pergamino Basket

Jueves 19

La Unión vs Pergamino Basket

Villa Mitre vs Pico FC

Viernes 20

A. Pilar vs Lanús

Sábado 21

Provincial Rosario vs Pergamino Basket

Lunes 23

Dep. Viedma vs Ameghino

La Unión vs Ciclista Juninense

A. Pilar vs Hispano Americano

Provincial Rosario vs Racing Chivilcoy

Martes 24

Quilmes vs Gimnasia LP

Miércoles 25

Provincial Rosario vs Ciclista Juninense

Racing Avellaneda vs Hispano Americano

Tomás de Rocamora vs Racing

Unión MdP vs Gimnasia LP

Villa Mitre vs Ameghino.