Jugaron este fin de semana la séptima fecha del torneo local

Con la mayoría de los partidos afuera de nuestra ciudad, este fin de semana se disputó la séptima fecha del Torneo Clausura de minibásquetbol. Detalle:

Resultados

U13

Los Indios 84 vs Sarmiento 11

Social 17 vs 9 de Julio 45

Cavul 68 vs San Martín 69

El Linqueño vs Junín (no jugaron)

Mini

Los Indios 64 vs Sarmiento 37

Porteño 58 vs Argentino 16

Social 13 vs 9 de Julio 71

Cavul 47 vs San Martín 45

El Linqueño vs Junín (no jugaron)

Alsina 25 vs Ciclista 66

Mini B

San Martín 38 vs 9 de Julio 29

Cavul 34 vs Argentino 35.